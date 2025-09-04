Maroc: Dari Couspate augmente son CA de 3,5% au T2-2025

3 Septembre 2025
Libération (Casablanca)

Le chiffre d'affaires (CA) de Dari Couspate s'est établi à 184,86 millions de dirhams (MDH) au deuxième trimestre 2025, en hausse de 3,5% par rapport à la même période une année auparavant.

Cette performance a permis de compenser en partie la baisse du CA au T1-2025, affecté par un effet prix et les stocks importants constitués par les clients internationaux fin 2024 (T3 et T4), indique la société dans un communiqué.

Sur l'ensemble du 1er semestre 2025, l'activité enregistre une progression des volumes des ventes, tandis que le CA ressort à 376,47 MDH, contre 400,41 MDH à la même période en 2024.

Côté endettement, Dari Couspate fait savoir qu'aucune dette de financement n'a été contractée au cours du 2ème trimestre 2025, précisant que les engagements en leasing ont augmenté de 26,7 MDH à 32,2 MDH.

