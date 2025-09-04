Maroc: Zagora abrite la 19ème édition du Festival international du film transsaharien

Cette manifestation culturelle, organisée par l'Association du film transsaharien de Zagora, entend promouvoir la dynamique culturelle, sociale, économique et touristique de la région.

Il s'agit également d'encourager la production cinématographique dans la région de la vallée de Drâa, de renforcer les liens entre le public et le 7ème art marocain et international en sus de favoriser les échanges entre les cinéastes marocains et leurs homologues internationaux.

Cette 19ème édition met à l'honneur le cinéma kazakh afin de rapprocher le public du 7ème art kazakh et créer des passerelles culturelles à travers le cinéma.

Le jury de la compétition officielle des longs métrages est présidé par le réalisateur sénégalais Ousmane William Mbaye, tandis que ceux des courts métrages et du scénario sont présidés respectivement par le réalisateur marocain Saad Chraibi et l'écrivain et scénariste saoudien Khalid El Khodari.

Les organisateurs ont concocté pour cette édition une programmation riche et variée. Au menu figurent des tables rondes traitant des sujets liés au cinéma transsaharien, des sessions de formation, des ateliers thématiques, ainsi que des hommages vibrants à des figures emblématiques du cinéma.