Maroc: Anas El Mahraoui rejoint Akhmat Grozny

L'attaquant marocain Anas El Mahraoui a signé un contrat de quatre saisons avec le club russe d'Akhmat Grozny, a annoncé mardi la formation tchétchène sur son site officiel.

Agé de 24 ans, El Mahraoui quitte le Club omnisports de Meknès (CODM) après deux bonnes saisons pour rejoindre l'effectif d'Akhmat dans les prochains jours, à la reprise de l'entraînement après une courte trêve, selon la même source.

Ce transfert représente la première expérience internationale d'El Mahraoui après avoir brillé lors de la Coupe d'Afrique des Nations des joueurs locaux (CHAN 2024), remportée par le Maroc.

L'attaquant formé à l'US Salé a disputé 30 rencontres avec le CODM lors de la dernière saison, inscrivant dix buts et délivrant trois passes décisives.

Après sept journées de la saison 2025-2026 de la Premier Liga russe, le FC Akhmat Grozny occupe actuellement la 10e place du classement avec un bilan de 2 victoires, 2 nuls et 3 défaites, totalisant 8 points sur 21 possibles.