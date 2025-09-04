Egypte: L'ambassadeur de France décerne à Khaled El-Anany la légion d'honneur

L'ambassadeur de France en Egypte, Eric Chevallier, a remis la légion d'honneur à l'ancien ministre du Tourisme, Khaled El-Anany, candidat au poste de directeur général de l'UNESCO.

Lors d'une réception organisée mardi soir au siège de l'ambassade au Caire en présence d'un grand nombre de ministres et des ambassadeurs d'environ cinquante pays, le diplomate Français a salué le parcours professionnel jalonné de succès de M. El-Anany dans le domaine de l'enseignement, de la culture, du dialogue entre les peuples et du développement des relations égypto-françaises.

Il a de même réaffirmé le plein soutien de la France à la candidature de M. El-Anany au poste de directeur général de l'UNESCO.