Congo-Brazzaville: Disparition de Vital Balla - Des diplomates saluent la mémoire du président de l'Acap

L'Association congolaise d'amitié entre les peuples (Acap) a ouvert, depuis le 1er septembre, à son siège situé au centre-ville de Brazzaville, un livre de condoléances à la suite du décès le 24 août à Brazzaville, à l'âge de 89 ans, de son président fondateur, Vital Balla. Une occasion offerte aux diplomates en poste à Brazzaville de saluer la mémoire de l'illustre disparu.

Première à effectuer le déplacement du siège de l'Acap, la directrice de la Maison russe, Maria Fakhrutdinova, a rappelé que « le peuple russe a perdu un grand ami fidèle de longue date, un médaillé d'or du centenaire de Lénine. Vos multiples voyages en Union soviétique et en Russie pour sceller les liens d'amitié et de la coopération humanitaire entre les peuples de nos deux pays ont laissé des souvenirs indélébiles tant en Russie qu'au Congo.

Votre dévouement pour la paix dans le monde et pour l'amitié entre les peuples ont fait de vous ambassadeur de bonne volonté et messager de la paix des Nations unies. Votre disparition laisse un vide immense, mais votre héritage continuera à briller en chacun de nous. Votre souvenir restera à jamais dans les coeurs du peuple frère et ami de la Russie », a-t-elle écrit, exprimant son immense tristesse.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

L'ambassadeur de Cuba en République du Congo, Indira Napoles Coello, a, quant à elle, parlé d'un ami légendaire de son pays. Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Congo à Cuba à la fin des années 1970, le président fondateur de l'Acap a participé à plusieurs reprises aux rencontres de solidarité Cuba-Afrique et a reçu la médaille de l'amitié en 2011.

« Le décès du camarade Vital Balla représente une grande perte pour la cause de la solidarité internationale et la lutte des peuples. Il a consacré sa vie à la promotion de la paix, au développement et à la lutte contre la pauvreté, principes qui ont valu à son organisation le titre de messager de la paix. Nous honorons sa mémoire non seulement comme un homme aux idées humanistes, mais aussi comme un frère. Sa vaste expérience professionnelle et culturelle, mise en service de son peuple et l'amitié entre les nations, restera un exemple à suivre. »

L'ambassadeur du Venezuela au Congo, Laura Evangelia Suárez, se souvient elle aussi de Vital Balla : « Que sa mémoire reste vivante et que son héritage continue d'inspirer et de guider ceux qui ont été touchés par son travail et son dévouement ».

Azzedine Riache, ambassadeur d'Algérie au Congo : « Tout en vous réitérant nos sincères condoléances et notre profonde sympathie, j'espère que vous trouverez en ces mots un soutien fraternel, sincère et l'appui ainsi que le réconfort pour surmonter cette pénible épreuve. »

L'ambassadeur de la République du Tchad au Congo, Abdel-Kerim Ahmadaye Bakhit, a, de son côté, présenté ses condoléances les plus attristées au chef de l'Etat, Denis Sassou N'Guesso, au peuple congolais ainsi qu'à la famille biologique de l'illustre disparu : « Au nom du peuple tchadien, nous prions le Tout-Puissant de lui alléger la terre. Mon cher frère Vital Balla repose en paix », a-t-il écrit le 2 septembre.

Fernando Gonzalez Llort de l'Institut d'amitié avec les peuples (Icap) et l'Association Cuba-Afrique n'ont pas également caché leur consternation. Dans une lettre adressée à la famille de Vital Balla, à l'Acap et au comité d'amitié Congo-Congo, ils ont présenté leurs sincères condoléances à la suite du décès d'un ami légendaire de Cuba et ami privilégié de l'Icap.

« Vital Balla était un combattant infatigable et un fervent défenseur de notre pays. Il a dénoncé sur diverses tribunes la politique hostile du gouvernement des Etats-Unis à l'égard de Cuba. En reconnaissance de son dévouement, à la demande de l'Icap, le Conseil d'Etat de la République de Cuba lui a décerné la médaille de l'amitié en 2011, une distinction qui couronne une vie consacrée aux idéaux les plus nobles », peut-on lire dans cette missive datant du 26 août 2025.