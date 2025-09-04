Congo-Brazzaville: La compagnie Wing Wah veut appuyer le pays dans plusieurs domaines

En visite officielle à Beijing en Chine, le président de la République, Denis Sassou N'Guesso, s'est entretenu le 2 septembre avec le président directeur général (PDG) de Wing Wah, Xiao Lianping. Ce dernier est venu lui présenter l'évolution de son entreprise dans le cadre de l'exportation pétrolière et sa responsabilité sociétale.

Au cours de leurs échanges, le chef de l'Etat, Denis Sassou N'Guesso, et l'administrateur général et principal actionnaire de la société Wing Wa, ont évoqué plusieurs sujets, parmi lesquels l'intérêt pour cette entreprise d'appuyer le Congo dans d'autres domaines. « Grâce au soutien du gouvernement congolais, la société Wing Wah s'est implantée au Congo avec des productions de brut assez importantes aujourd'hui. Hormis les activités pétrolières, nous sommes très actives dans la mise en oeuvre des responsabilités sociétales », a déclaré le PDG de Wing Wah, à l'issue de l'audience.

Xiao Lianping a également rappelé de nombreuses réalisations faites à Brazzaville, parmi lesquelles « le financement et la construction du siège de la radiotélévision du Bassin du Congo, la réparation des routes » et bien d'autres à Pointe-Noire, au profit de la population.

Par ailleurs, le PDG de la société Wing Wah Congo s'est réjoui de l'attractivité du climat des affaires en République du Congo.« En tant qu'investisseur, nous trouvons que la République du Congo est un bon environnement d'affaires, et nous avons toujours le soutien du gouvernement, une population chaleureuse, etc. », a indiqué Xiao Lianping.

Signalons que Wing Wah est un groupe chinois qui exerce les activités diverses dans plusieurs secteurs à travers le monde. Présent au Congo depuis 2015, il exerce dans le secteur des hydrocarbures, à travers la société Wing Wah corporation et production pétrolière. La compagnie entend augmenter sa production estimée aujourd'hui à 6500 barils par jour.

En outre, l'an dernier, la compagnie s'est engagée à proposer des produits pour satisfaire aux demandes croissantes du peuple congolais et à contribuer à l'essor économique et social du pays.