Tunisie: Production de zgougou - Le gouvernorat de Siliana se classe premier avec 132 000 kg

Le gouvernorat de Siliana se positionne comme le premier producteur national de pignon de pin d'Alep (zgougou). Durant la saison actuelle, environ 132 000 kg de graines de zgougou ont été stockés. La région est le principal fournisseur du marché pour ce produit, essentiel à la préparation de l'assida de zgougou, une crème traditionnellement consommée par la plupart des familles tunisiennes lors du Mawlid, la fête commémorant la naissance du prophète Mahomet.

Prix et Réglementation

Le prix du kilogramme de zgougou varie entre 44 et 50 dinars cette saison. Des vendeurs, interrogés par l'agence de presse TAP, expliquent cette hausse par les importants dégâts causés aux forêts de pins d'Alep par des incendies à Siliana.

Les services de la Direction régionale des forêts de Siliana ont officialisé le processus de stockage du zgougou, en enregistrant les entrepôts avec des coordonnées précises pour en faciliter la surveillance par les forces de sécurité et les services douaniers.

Exploitation et Commercialisation

Sur les 55 parcelles mises en vente pour l'exploitation des fruits du pin d'Alep, seules 24 ont été utilisées. Cette situation est due à la nouvelle approche imposée par la Direction générale des forêts pour réglementer l'exploitation de cette ressource, qui génère désormais un revenu économique significatif. Le produit est vendu via des enchères publiques, et tout exploitant doit posséder une licence fiscale (patente) pour le commerce de produits forestiers.

D'importantes quantités de zgougou sont acheminées vers les gouvernorats voisins pour y être vendues. Le gouvernorat de Bizerte est la première destination, absorbant plus de 70 tonnes en raison de la présence d'une usine de transformation et de conditionnement de ce produit. Bizerte est suivie par les régions côtières, notamment Moknine, puis par les gouvernorats de Nabeul et du Grand Tunis.

La Direction générale des forêts continue ses efforts pour mieux organiser l'exploitation de ce produit, qui représente une source de revenus vitale pour de nombreuses personnes.