Tunisie: ST - L'efficacité offensive au centre des préoccupations - L'attaque, chantier prioritaire

S'il s'est séparé de pas moins de onze joueurs dont deux sous forme de prêt, le Stade a cependant pesé de tout son poids lors du mercato estival avec 14 transferts réalisés jusque-là.

Certes, les Bardolais ont cédé ou délivré leurs bons de sortie à des éléments importants tels qu'Ousmane Ouattara, Bonheur Mugisha et Khalil Ayari (international A'), alors que Nidhal Laifi a opté pour l'EST dans le cadre d'un transfert libre, mais le plus important aujourd'hui est de retrouver cohésion, alchimie et automatismes entre les nouveaux et les joueurs déjà dans le moule du groupe.

Ce faisant, volet pré-bilan comptable, à ce stade de la compétition, le Stade reste invaincu après quatre rondes avec deux victoires et deux parités. Par ailleurs, ce qui est important à souligner est en rapport avec la bonne tenue d'ensemble de la défense stadiste, un compartiment qui n'a pris qu'un but jusque-là.

Ce qui dénote des bonnes dispositions du gardien international Noureddine Farhati, du leadership de l'axial Marouen Sahraoui, capitaine stadiste appelé avec la sélection A', aux côtés de la rigueur affichée par le jeune stopper Adem Arous, dans le viseur du Kasimpaşa SK, ces jours-ci, aux côtés de l'expérimenté latéral Hedi Khalfa et de l'autre joueur de flanc, Wael Ouerghemmi, alors que dans le même temps, Chokri Khatoui peut aussi compter sur des alternatives défensives fiables, à l'instar de la recrue Aziz Sayhi, latéral gauche de 24 ans, un autre latéral gauche en la personne de Yassine Mizouni et Iyadh Riahi, arrière droit.

La défense stadiste tire donc son épingle du jeu jusque-là mais en football, comme dit le dicton, la meilleure défense, c'est l'attaque. Et en l'état, Chokri Khatoui a encore du pain sur la planche même si les siens ont scoré à quatre reprises en quatre matchs de L1 disputés.

De bonnes raisons d'espérer

Aujourd'hui donc, le plateau technique doit trouver la bonne association offensive et le bon alliage au milieu, sans quoi la cohérence dans le jeu ne saurait être atteinte.

En clair, outre les pistons Yussuf Touré et le Tchadien Mahamat Thiam (convoqué en sélection des Sao en prévision du match de demain face au Ghana dans le cadre de la 7e journée des éliminatoires du Mondial), Khatoui peut compter sur Amath Ndaw et Elyes Jelassi pour apporter ces décalages et cette verticalité nécessaire au milieu, et ce, pour mieux saisir les percées des attaquants dans la zone de vérité et donc créer le déséquilibre recherché.

Et pour rester sur la ligne d'attaque stadiste, avec une batterie de néo-attaquants qui ont pour noms Hosni Guezmir, Firas Aifia, Abderrahmene Hanchi, Amine Khemissi, Amir Jaouadi, Amadou Ndiaye, Godswill Emmanuel, Amine Allah Habboubi et Riadh Ouafi (transfuge du Stade Bordelais), aux côtés des Youssef Saâfi, Moncef Gharbi et autre Nacef Atoui, pour ne citer que ce trident parmi les joueurs déjà en place depuis la saison écoulée, Chokri Khatoui peut faire évoluer ses combinaisons et peut même revoir son dispositif en tenant compte de la valeur de l'adversaire et du potentiel des siens.

Vaste programme pour le coach stadiste mais au vu de la production d'ensemble de ces derniers temps, il y a de bonnes raisons d'espérer si la réussite est au rendez-vous.