Tunisie: Le président Cabiste pointe du doigt l'arbitrage ! Samir Yaâcoub - « On ne demande que l'impartialité ! »

Pour le premier responsable du CAB, l'équité doit primer sur tout autre considération.

Le président du comité provisoire du CAB, Samir Yaâcoub, n'a pas manqué de dénoncer l'arbitrage qui se dresse devant le CAB depuis quelque temps déjà. «Ce n'est pas parce que le président de la FTF est de Bizerte que les arbitres doivent tout faire pour afficher une personnalité qui leur permettrait d'accéder à la liste internationale.

Il n'y a pas besoin de se comporter ainsi. On demande de respecter notre équipe sans plus et cela n'a rien à voir avec ce malheureux geste isolé d'un spectateur qui a coûté une blessure à la tête de l'arbitre assistant», dit-il en substance sur un ton grave. Voilà un message clair à Moez Nasri et Himoudi ! Concernant la période à venir, post- incident du match CAB- CA, Samir Yaâcoub doit être serein et il n'y a pas lieu de s'inquiéter quant à l'avenir proche du CAB.

Et d'ajouter sur sa lancée : «Nous avons une bonne équipe et nous allons la renforcer prochainement par deux étrangers. Je demande aux supporters cabistes de continuer à soutenir leur équipe et de s'ériger en rempart face aux faux fans qui cherchent à perturber la bonne marche du club.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La trêve sera exploitée comme il se doit et Chokri Béjaoui focalise à satiété sur son travail d'entraîneur. Maintenant, concernant les propos tenus par l'ex-entraîneur du CAB, m'accusant d'interférer dans les nominations des membres du staff technique, ce sont tout simplement des allégations fantaisistes. J

e ne lui ai jamais imposé qui que ce soit. Bien au contraire, c'est lui qui a choisi ses collaborateurs, notamment le dernier en date, à savoir Amir Dridi, après l'avoir sollicité pour discuter de son engagement. Dommage de proférer des inexactitudes pareilles...»

Le comité des Sages aussi...

Dans les pas du comité directeur du CAB qui a condamné le jour-même dans un communiqué l'acte irresponsable d'un spectateur sur l'arbitre assistant du dernier match contre le CA, le comité des Sages, présidé par M. Tahar Saïd Lassoued, a, lui aussi, dénoncé et condamné avec force ledit geste et a appelé par la même occasion au calme.

« Le CAB, dit-il également, est une grande école de football et prône le fair-play et le respect de la charte sportive depuis toujours». D'autres anciens responsables ont même demandé de dissoudre les groupes de supporters ou de les fusionner pour parler ainsi d'une même voix, celle du respect et de la sagesse.

Chaâbane et Ben Salha avec la sélection des jeunes

Enfin, volet grenier cabiste, le jeune Aziz Chaâbane a été convoqué en Equipe de Tunisie U17 pour un stage à Aïn Draham qui a débuté en début de semaine et s'achèvera le 10 septembre. Ce rassemblement entre dans le cadre de la préparation des Aiglons en vue de la participation tunisienne à la phase finale de la Coupe du monde de cette catégorie qui aura lieu cette année au Qatar.

Un autre Cabiste, en l'occurrence Yaquine Ben Sakha, est également en stage avec la sélection des natifs de 2009 pour un stage à Hammamet jusqu'au 9 septembre en vue de préparer les Jeux africains. On ne peut que leur souhaiter un avenir prometteur!