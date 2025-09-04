Tunisie: La Maison des Arts du Belvédère fait sa rentrée culturelle avec l'exposition collective « Big Moments » - Regards pluriels

L'exposition, qui se tiendra jusqu'au 20 septembre prochain, rassemble 27 artistes de différentes générations dont Samir Makhlouf, Emna Masmoudi, Nadia Zouari, Walid Zouari, Islem Bel Hadj Rhouma, Sami Ben Ameur, Neïla Ben Ayed et Baker Ben Frej.

La Maison des Arts du Belvédère - Cnav, en collaboration avec l'association «Art Cot» et sous le patronage du ministère des Affaires culturelles, organise l'exposition de groupe «Big Moments» (Grands Moments), dont le vernissage est prévu pour le 6 septembre 2025.

Après une saison culturelle 2024/2025, marquée par une ouverture majeure sur les arts plastiques, l'établissement inaugure cette rentrée avec une exposition collective réunissant 27 artistes tunisiens issus de différentes générations.

La saison écoulée a été l'occasion pour la Maison des Arts de rendre hommage à plusieurs grandes figures disparues de la scène artistique, notamment Jabeur Al Mahjoub, Amara Ghrab et Moncef Ben Amor. Ces artistes, à travers leurs œuvres intemporelles, ont marqué la mémoire collective et continuent d'inspirer de nouvelles générations de créateurs.

Cet hommage s'est accompagné d'une célébration des artistes encore parmi nous, dont la contribution continue d'enrichir le paysage artistique tunisien et de porter haut les couleurs de la création contemporaine.

La saison s'est clôturée avec la première édition du Salon National des Beaux-Arts, un événement qui ambitionne de devenir un rendez-vous semestriel pour les passionnés d'art et les acteurs du secteur.

Organisé au sein de la Maison des Arts, ce salon a réuni 84 œuvres signées par 63 artistes tunisiens venus des quatre coins du pays. Il a permis d'explorer la richesse et la diversité des formes d'expression plastique, de la peinture à la sculpture en passant par les installations et les arts visuels contemporains.

L'objectif était double : soutenir les jeunes talents des régions et offrir une visibilité nouvelle aux parcours artistiques exceptionnels. L'événement a également favorisé les rencontres entre artistes, public, médias, galeries et institutions culturelles, consolidant ainsi les échanges et les passerelles nécessaires au rayonnement des arts plastiques en Tunisie.

L'exposition «Big Moments», qui se tiendra jusqu'au 20 septembre 2025, réunit 27 artistes tunisiens aux approches, styles et univers variés, entre autres : Samir Makhlouf, Emna Masmoudi, Nadia Zouari, Walid Zouari, Islem Bel Hadj Rhouma, Sami Ben Ameur, Neïla Ben Ayed et Baker Ben Frej, entre autres.

En rassemblant des artistes de différentes générations, la Maison des Arts souhaite proposer une vision plurielle de la création contemporaine, où se croisent héritage, innovation, mémoire et expérimentation.