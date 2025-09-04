Tunisie: Le chef du gouvernement Sarra Zaafrani Zenzeri préside un CMR sur la bonne gouvernance du système de santé et du secteur pharmaceutique

3 Septembre 2025
La Presse (Tunis)

Présidé par le Chef du gouvernement, Mme Sara Zaafrani Zenzari, ce mercredi 3 septembre 2025, un conseil ministériel restreint s'est tenu au palais du gouvernement à La Kasbah pour examiner la gouvernance et l'amélioration de la qualité du système de santé.

En ouvrant la session, le Chef du gouvernement a souligné l'importance du droit à la santé et de la qualité des services de soins, garantis par la Constitution. L'État assure la prévention et les soins de santé pour chaque citoyen et fournit les ressources nécessaires pour garantir la sécurité et la qualité des services.

Elle a insisté sur la nécessité de réhabiliter le secteur de la santé, d'en améliorer l'efficacité et la performance, et d'assurer l'accès de toutes les couches de la société aux soins publics. Elle a également réaffirmé le droit aux soins gratuits pour les personnes sans soutien et à faible revenu, ainsi que le droit à la couverture sociale, considérant que l'amélioration du système de santé est une priorité absolue de l'État, conformément aux directives du Président de la République, M. Kaïs Saïed.

Mesures clés pour le système de santé

Le conseil s'est concentré sur le système pharmaceutique. Plusieurs mesures ont été adoptées pour rationaliser et gouverner sa gestion, notamment pour assurer un approvisionnement continu en médicaments pour tous les citoyens et préserver la durabilité de ce système.

Après délibération, le conseil a recommandé de :

  • renforcer les ressources financières de la Pharmacie Centrale de Tunisie.
  • intensifier le contrôle sur le système pharmaceutique pour en améliorer la gouvernance.
  • suivre l'approvisionnement du marché local en médicaments via une plateforme numérique qui permettra d'optimiser la distribution et la gestion des stocks.
  • réduire les délais d'étude des demandes d'autorisation de mise sur le marché (AMM) pour les médicaments importés n'ayant pas de générique en Tunisie.
  • réviser de manière radicale et complète le système d'assurance maladie.
  • adopter de nouveaux mécanismes pour mieux gérer le système pharmaceutique, en mettant l'accent sur une transformation numérique complète.
  • En conclusion, le chef du gouvernement a réitéré la nécessité d'assurer un approvisionnement continu en médicaments, de garantir la sécurité pharmaceutique et de promouvoir le secteur des industries pharmaceutiques locale.

