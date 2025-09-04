Tunisie: Kotouf, Festival des Littératures du Sud à Djerba - Une nouvelle rencontre littéraire au coeur du Sud

L'événement verra la participation d'auteurs et autrices internationaux·ales venant des quatre coins du monde : Tanella Boni (Côte d'Ivoire), Jean-Luc Raharimanana (Madagascar), Ananda Devi (Île Maurice), James Noël (Haïti), Lise Gauvin (Canada), Walid Hajar Rachedi (France), Nimrod (Tchad) et Georgia Makhlouf (Liban).

Côté tunisien, on retrouvera Emna Belhadj Yahia, Nadia Khiari, Faouzia Zouari, Mohamed Mahjoub, Hassanine Ben Ammou, Lotfi Chebbi, Hafidha Karabiben et Fethi Ben Maâmer.

Le comité d'organisation du Kotouf Festival annonce la première édition d'un rendez-vous littéraire éponyme, placé sous le signe de la créativité, du dialogue et de la diversité culturelle. L'événement se tiendra les 17 et 18 octobre 2025 sur l'île de Djerba, inscrite en 2023 au patrimoine mondial de l'Unesco.

Organisé par l'Association culturelle de Djerba et Djerba Management Organization, le festival rassemblera des écrivains, artistes et créateurs venus de tous horizons.

Cette première édition s'articule autour d'une question centrale : «Nord / Sud : quelles écritures ?»avec au programme: 4 tables rondes explorant les thèmes Nord/Sud, l'amour, les insularités et les écritures engagées. «Hikayet», qui proposera une série de rencontres intimes autour d'un café ou d'un thé avec des écrivains, des lectures performées (Le cabaret des écrivaines et Kass3et Rjel), des ateliers pratiques de bande dessinée, d'écriture et de traduction, deux projections de films palestiniens, des déjeuners musicaux, des lectures et des échanges libres pour favoriser la rencontre entre public et auteurs.

Le festival se veut, aux dires des organisateurs, un espace d'expression et de création, où les mots rencontrent la musique, le théâtre, les arts visuels et le cinéma. L'objectif étant d'offrir au public une expérience immersive, entre réflexion, émotion et découverte.

Ouvert au grand public, le festival, dont les activités se tiendront à Houmt Souk, s'adresse autant aux amoureux de littérature qu'aux curieux en quête de découverte. «C'est une invitation à voyager à travers les mots, à rencontrer des auteurs d'horizons divers, et à partager une expérience unique, où les cultures se croisent et les émotions se rencontrent», notent les organisateurs.