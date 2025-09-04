Afrique: Tunisie - Kaïs Saïed en visite en Algérie pour l'ouverture du Salon africain du commerce intra-africain

3 Septembre 2025
La Presse (Tunis)
Par Meriem Khdimallah

Le président de la République, Kaïs Saïed, a quitté Tunis ce mercredi 3 septembre 2025 à destination d'Alger, à l'invitation de son homologue Abdelmadjid Tebboune. Le chef de l'État assistera à l'ouverture de la quatrième édition du Salon africain du commerce intra-africain (IATF 2025), un rendez-vous économique majeur destiné à promouvoir les échanges commerciaux et à renforcer la coopération entre les pays du continent.

La cheffe du gouvernement, Sarra Zaafrani Zanzeri, le gouverneur de Tunis, Imed Boukhris, le secrétaire général chargé de la gestion de la municipalité de Tunis, Lotfi Dachraoui, ainsi que des membres du cabinet présidentiel étaient présents à l'aéroport pour saluer le chef de l'État avant son départ.

Ce déplacement illustre la volonté commune de la Tunisie et de l'Algérie de consolider leur partenariat stratégique et de défendre une vision partagée, fondée sur l'unité, la solidarité et le respect de la souveraineté nationale.

Le président Saïed n'a cessé de souligner régulièrement l'attachement de la Tunisie à son identité africaine et son engagement en faveur d'une coopération Sud-Sud, perçue comme un levier essentiel de prospérité et de développement pour les peuples du continent.

Pour rappel, la dernière visite du président Saïed en Algérie remonte à octobre-novembre 2024, lorsqu'il avait pris part, aux côtés du président Tebboune, aux célébrations du 70e anniversaire du déclenchement de la Révolution algérienne, un moment symbolique de mémoire partagée et de fraternité entre les deux nations.

