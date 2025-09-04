Tunisie: Ultra Mirage El Djérid 2025 - Un catalyseur pour le tourisme et le développement régional

«C'est avec l'Ultra Mirage El Djérid que la saison touristique commence à Tozeur», annoncent les organisateurs. Pour sa neuvième édition, l'événement attire un nombre record de participants venus des cinq continents.

Plus qu'une course d'endurance, il s'impose comme un moteur de développement local et un symbole de résilience pour le sud tunisien.

Du 25 au 28 septembre 2025, Tozeur vibrera au rythme de l'Ultra Mirage El Djérid (Umed). Plus qu'une simple compétition sportive, cet ultra-trail est devenu une vitrine internationale pour la Tunisie et un catalyseur de développement régional.

Avec 500 participants, dont plus de 350 coureurs issus de 28 nationalités, l'événement illustre l'attractivité croissante du sud tunisien et confirme la force du sport comme vecteur de cohésion et de rayonnement.

Une édition record et des nouveautés marquantes

L'Ultra Mirage El Djérid (Umed) franchit cette année un nouveau cap. Depuis ses débuts en 2017, l'épreuve a grandi à pas de géant, passant d'une soixantaine de coureurs à un plateau d'élite rassemblant aujourd'hui des athlètes des cinq continents.

Pour 2025, plusieurs nouveautés viennent enrichir l'expérience : le départ se fera pour la première fois depuis le lac Chamsa, une réserve naturelle majestueuse, offrant aux coureurs un décor inédit.

Autre innovation, la création de l' "Assurances Biat Trail 25 km by Ultra Mirage", une distance accessible qui permettra aux passionnés et aux accompagnateurs de vivre la magie du Sahara sans l'exigence des formats extrêmes. Le village de départ se transformera également en un lieu festif et culturel, associant sport, artisanat local et animations pour les visiteurs.

Au coeur de cette aventure, Assurances Biat renouvelle son partenariat pour la neuvième année consécutive. Plus qu'un sponsor, la compagnie s'affirme ainsi comme un acteur engagé dans la durée. «L'Ultra Mirage El Djérid incarne une aventure humaine et sportive exceptionnelle.

En tant que partenaire, nous soutenons avec fierté les initiatives qui unissent sport, culture et solidarité. «Nous souhaitons faire vivre à tous un moment unique de partage et d'émotion, tout en encourageant chacun à repousser ses limites», a assuré Mehdi Masmoudi, directeur général d'Assurances Biat, lors d'une conférence de presse tenue hier à Tunis.

Pour lui, ce partenariat dépasse la seule dimension financière. «Depuis 2017, nous construisons une vision commune avec les organisateurs. Notre objectif est de démocratiser l'ultra-trail, mais aussi de contribuer au développement local et à l'épanouissement de la jeunesse», ajoute-t-il.

Un impact social et durable

Sur un autre plan, l'engagement d'Assurances Biat s'inscrit pleinement dans une stratégie RSE ambitieuse. Après avoir soutenu l'année dernière l'aménagement d'une salle polyvalente à la maison des jeunes de Tozeur, la compagnie finance cette année la création d'une salle multimédia équipée, qui accueillera également un club de robotique. Une initiative destinée à offrir aux jeunes de la région de véritables perspectives éducatives et professionnelles.

En parallèle, l'événement met en lumière le savoir-faire des artisans locaux, en particulier les femmes, qui pourront exposer et vendre leurs créations auprès des participants internationaux. "Chaque coureur repartira avec un souvenir confectionné dans la région, transformant l'expérience sportive en véritable immersion culturelle" précise encore Mehdi Masmoudi.

Une locomotive pour le tourisme du Sud tunisien

Pour l'organisateur et fondateur de l'événement, Amir Ben Gacem, l'Umed est avant tout une aventure humaine et collective. «Quand nous avons lancé ce projet en 2017, avec seulement 60 coureurs et 11 nationalités, la Tunisie traversait une période difficile. Beaucoup avaient des doutes. Mais nous avons cru au potentiel du Sahara et à la force du sport. Aujourd'hui, l'Ultra Mirage réunit 28 nationalités et s'impose comme un pèlerinage pour les passionnés de trail venus des quatre coins du monde», indique-t-il.

Il souligne aussi l'importance du partenariat avec Assurances Biat, qualifié d"'alliance de confiance et de valeurs", qui a permis à l'événement de traverser les crises, notamment la pandémie de Covid-19, et de gagner en crédibilité à l'international.

Ainsi, au fil des années, l'Ultra Mirage est devenu plus qu'une compétition sportive : il constitue un moteur pour le tourisme et le développement régional. Chaque édition attire des visiteurs venus d'horizons variés, qui découvrent non seulement les paysages du Djérid mais aussi la chaleur de l'accueil local.

«Pour nous, Ultra Mirage, c'est un pèlerinage. Un moment où l'on retrouve des amis, des coureurs venus des quatre coins du monde. C'est un point de rencontre unique, où le sport se mêle à la découverte culturelle», confie encore Amir Ben Gacem.

Ainsi, avec ses paysages à couper le souffle, son ambiance conviviale et ses engagements sociaux, l'Ultra Mirage El Djérid est désormais une marque à part entière. Plus qu'un simple travail, c'est une expérience humaine totale, où chaque foulée raconte une histoire : celle du courage, de la solidarité et de la fierté tunisienne.

À Tozeur, la saison touristique commence cette année encore sous le signe de l'endurance, du partage et de l'ouverture au monde.