Congo-Kinshasa: Initiative de paix de Thabo Mbeki - Plusieurs opposants « empêchés » de quitter le pays

C'est ce mercredi 3 septembre en Afrique du Sud que commence le dialogue sur la paix et la sécurité en Afrique organisée par la Fondation Thabo Mbeki, avec un accent particulier sur la RDC. Cependant, certains opposants accusent les autorités congolaises de les avoir empêchés d'y participer ou d'avoir fait pression sur le Gouvernement sud-africain pour leur refuser les visas.

« Sur ordre du régime Tshisekedi, le Gouvernement sud-africain m'a refusé le visa, m'empêchant ainsi de participer à la Conférence internationale sur la paix organisée par la Fondation Thabo Mbeki. Il est certes vrai que l'octroi d'un visa est un acte de souveraineté. Mais, le refuser à un opposant politique sur demande du Gouvernement de son pays, est une violation des droits humains», a dénoncé Jean-Marc Kabund.

Mardi, l'opposant et député honoraire Jean-Claude Kibala disait aussi avoir a été empêché de voyager pour l'Afrique du Sud. Selon des sources proches du dossier, la Direction générale de migration (DGM) a confisqué son passeport diplomatique, l'empêchant ainsi de quitter le territoire congolais pour assister à cet événement.

Pour sa part, le parti LGD de l'opposant Matata Ponyo affirme dans un communiqué de presse :

« Malgré notre entière disposition et notre engagement à participer à ces échanges, nos délégués n'ont malheureusement pas pu obtenir les visas et titres de voyage, tel que convenu. Cette situation, totalement indépendante de notre volonté, rend malheureusement impossible notre présence physique à ces assises en Afrique du Sud ».

Ce dialogue, visant à promouvoir des solutions africaines aux défis de paix et de sécurité sur le continent, se tient du mercredi 03 au samedi 06 septembre en Afrique du Sud.

Cependant, Kinshasa juge « inopportune » cette initiative.