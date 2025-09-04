Ile Maurice: Un nouveau souffle pour le centre de jeunesse de Trèfles

2 Septembre 2025
L'Express (Port Louis)

Le centre de jeunesse de Trèfles a rouvert ses portes le samedi 29 août, après plusieurs années d'inactivité. Pour marquer cet événement, le ministère de la Jeunesse et des Sports a proposé une journée riche en activités sportives et culturelles : football, judo, boxe, basket-ball, ateliers de sculpture sur savon, fresque murale, face painting et peinture, entre autres.

Le vice-premier ministre, Paul Bérenger, présent en tant qu'invité d'honneur, a souligné que cette réhabilitation symbolise la volonté ferme du gouvernement de redonner vie aux centres de jeunesse à travers l'île. Selon lui, les jeunes font face à de nombreux défis liés à la drogue, aux technologies et à la pression sociale. « C'est notre devoir, en tant qu'adultes, de leur offrir les moyens de résister à ces épreuves. L'avenir du pays repose sur eux, et nous avons la responsabilité de bâtir ensemble l'île Maurice de demain », a-t-il affirmé.

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Deven Nagalingum, a rappelé les initiatives déjà mises en place par son ministère, comme la relance des compétitions inter-collèges, le retour des Jeux de l'Ouest et le programme Anou Transfom Nou Landrwa, qui vise à donner une chance aux jeunes des quartiers défavorisés.

« J'ai découvert un potentiel extraordinaire à Roche Bois, Batri Kase et Karo Kaliptis. Ces talents méritent d'être accompagnés pour éclore pleinement. De là sortiront, j'en suis convaincu, de futurs champions », a-til déclaré, tout en partageant l'émotion vécue auprès de la délégation mauricienne lors des récents Jeux de la CJSOI aux Seychelles.

Karen Foo-Kune Bacha, junior minister à la Jeunesse et aux Sports, ainsi que Gabriella Batour, mairesse de Beau-Bassin/Rose-Hill, ont toutes deux exprimé leur vision d'un centre qui ne sera pas seulement un bâtiment, mais un véritable lieu de rencontre, d'expression et d'épanouissement pour les jeunes.

