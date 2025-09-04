Cameroun: Championnats de vacances à l'Ouest - Jeux et enjeux camouflés des compétitions électorales...

Entre marketing politique et instrumentalisation politique de la jeunesse, les acteurs de divers partis brillent par leur ingéniosité...

Le 30 Aout 2025. Au stade du collège bilingue Saint Paul de Bafang à Banka, c'est le jour de la finale du championnat de vacance baptisé Tchoula Motho For Ever édition Iv.

On n'est pas loin de l'ambiance des meetings politiques. Surtout que, en levée de rideau de cette finale, Joseph Clovis Nguéssieuk, maire de la commune de Banka, président nationale du Mouvement populaire pour le changement(Mpc) et parrain de l'évènement, s'est mis en spectacle pour séduire le public et des potentiels électeurs, dans le cadre d'une rencontre de football entre amis du maire et amis de la famille Tchoula. « Séquence de maîtrise défensive signée Maire Joseph Clovis Ngueussieuk...

Dans cette image, le Maire, en maillot bleu, démontre une science du placement digne d'une véritable sentinelle. Face à un pressing haut et un adversaire au marquage serré, il *pose son jeu et impose son corps entre le ballon et l'attaquant. Son geste : - appui solide sur les jambes, couverture parfaite de balle, utilisation intelligente du corps. Regard levé : signe d'un joueur lucide et serein.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

C'est ce qu'on appelle dans le jargon : un verrouillage axial propre, qui montre qu'on peut être leader dans l'arène politique comme sur la pelouse. Il ne joue pas juste pour jouer. Il incarne le lien social, rassemble les générations, et par son engagement, il élève le football au rang de vecteur de paix et d'unité locale. Un vrai bâtisseur, même ballon au pied!», commente Télesphore Chualieu, un communicateur présent au stade. Une action très appréciée par le public et les militants du Mouvement populaire pour le changement (Mpc).

D'ailleurs lors de la finale proprement dite, leur loge, située à moins de deux cent mètres de la tribune principale, est distinguée. Aimé Djagué, communicatrice du comité d'organisation de cette compétition de football en hommage à Roger Tchoula Motho, homme politique et bienfaiteur décédé, ne cesse de donner la voix au micro. En marge des séquences de reportage sur le duel footballistique entre Bavi Fc et Family Fc, elle fait les éloges de Joseph Clovis Nguessieuk, maire de la commune de Banka, président national du Mpc et parrain dudit évènement.

Aussi, cette communicatrice rappelle, avec force et détail, les noms de tous les comités locaux du Mpc mobilisés pour la circonstance. Cerise sur le cadeau : à la fin de la partie soldée par la victoire de Family Fc sur Bavi Fc sur le score de 5-4 suite aux tirs au but, les militants du Mpc montent sur le podium principal, danse et pose avec leur champion, Joseph Clovis Nguéssieuk.

Autre lieu et autre décor de politisation. Il s'agit du département du Ndé. C'est l'ouverture du Festi Foot Paul Biya. A noter, le match d'ouverture de lancement opposait l'équipe de Batchingou à celle de Bamena et elle s'est soldé par une victoire de Batchingou sur un score de 3 buts contre 2.« En procédant au lancement officiel de ce tournoi, la reine-mère Célestine Ketcha Courtès en qualité de présidente de la section RDPC du Nde-nord, a profité de la mobilisation de ce jour pour parler des échéances électorales prévues en octobre 2025. Elle a félicité la jeunesse du Ndé qui, depuis 15 ans, se mobilise chaque année pour célébrer le Chef de L'État en profitant des vacances.

Célestine KETCHA COURTÈS a invité les jeunes, femmes et hommes inscrits sur les listes électorales a resté éveiller et à ne pas se laisser distraire par les vendeurs d'illusion. Elle a permis de comprendre que le President Paul Biya est celui avec qui la paix, l'unité, et le développement du Ndé est garantie. « L'amour du président de la République pour le Ndé est visible, permanent et même palpable à travers les réalisations et infrastructures qui chaque année conduit à la modernisation du département du NDÉ et améliore nos conditions de vie », lit-on dans Direct de l'info.

Pour le Professeur Pascal Nguihe Kante,organisateur du festi foot de l'émergence à Bafoussam, l'objectif de cet événement est clair : occuper sainement la jeunesse pendant les vacances. Il a souligné : « Nous avons pensé dès le début qu'il fallait créer un cadre pour la jeunesse pendant les vacances, au lieu de se lancer dans des activités souvent préjudiciables à leur avenir. Il s'agit de rassembler les jeunes et surtout de dénicher de grandes vedettes du football ». Le cap de fin pour la 12è édition du championnat de vacances Festi-Sports de l'Emergence a eu lieu le dimanche 31 août 2025 au Stade Municipal de Bamendzi dans la capitale régionale de l'Ouest.

Le coup d'envoi de la grande finale de football a été donné par le Gouverneur Awa Fonka Augustine de la région de l'Ouest Cameroun. Il avait à ses côtés le Préfet Fofié Mbouedia Christophe du département de la Mifi, des Sous-Préfets des arrondissements de Bafoussam 1er, Daouda Ousmanou, de Bafoussam 2è, Essono Bodo Grégoire Bertrand et de Bafoussam 3è, Forzah Edward Egbe, du Directeur Général de l'académie nationale de football (Anafoot), Enow Ngachu.

Le Professeur Pascal Nguihé Kanté a salué l'esprit de fair-play des athlètes, la célébration de la victoire pour les uns et l'acceptation de la défaite pour les autres avec dignité. L'adhésion à la philosophie de ce championnat a permis de valoriser durant deux mois l'expression du renforcement du vivre ensemble harmonieux, de l'unité et de l'intégration nationales.

À l'orée de la prochaine élection présidentielle du 12 octobre 2025, le Ministre Pascal Nguihé Kanté a recommandé de garder toute la lucidité et d'éviter de se laisser distraire par le tribalisme, la division et le déni des institutions et de ceux qui les incarnent. Il a félicité la multiplication des infrastructures sportives par le Président de la République Paul Biya dans la région de l'Ouest Cameroun. Une logique de politisation constante ?