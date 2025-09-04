Afrique du Nord: Rencontre de haut niveau à Alger - Kaïs Saïed et Tebboune évoquent enjeux régionaux et bilatéraux

Le Président de la République, Kaïs Saïed, a tenu mercredi à Alger une rencontre de haut niveau avec son homologue algérien, Abdelmadjid Tebboune, consacrée au renforcement des relations bilatérales et à l'examen de questions régionales et internationales majeures.

Cette réunion, qui s'est déroulée peu après l'arrivée du président tunisien à l'aéroport international HouariBoumédiène, a été marquée par un accueil officiel comprenant les hymnes nationaux et la revue d'un détachement militaire.

Au cours des entretiens, les deux Chefs d'État ont salué la solidité des liens historiques et culturels entre la Tunisie et l'Algérie et ont exprimé leur volonté commune de consolider la coopération dans tous les domaines : économie, sécurité, culture et développement régional.

Kaïs Saïed a souligné que cette rencontre s'inscrit dans la continuité des efforts visant à servir les intérêts des deux peuples frères et à promouvoir une intégration renforcée au niveau continental, à travers notamment le Salon africain du commerce intra-africain (IATF 2025), qui se tient du 4 au 10 septembre à Alger.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La séance de travail a également permis d'aborder des dossiers régionaux stratégiques, démontrant la convergence de vues entre Tunis et Alger sur les enjeux sécuritaires et économiques de la région.