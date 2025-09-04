Cameroun: Tractations pour une coalition entre Issa Tchiroma et Bello Bouba

Les directeurs de campagne d'Issa Tchiroma Bakary et de Bello Bouba Maïgari se sont rencontrés hier au siège de l'UNDP à Yaoundé, marquant une étape cruciale dans les négociations pour une coalition en vue de l'élection présidentielle 2025. Cette rencontre, orchestrée par le Dr Maniès (FNSC) et le Dr Pierre Flambeau Ngayap (UNDP), symbolise la volonté d'unir les forces contre le régime en place après 43 ans de pouvoir .

Le contexte politique est tendu : Tchiroma, ancien ministre de Biya devenu opposant radical, prône une rupture franche, tandis que Bello Bouba incarne une approche plus modérée et pragmatique . Leurs divergences stratégiques pourraient compliquer la formation d'une alliance solide, mais la pression populaire et l'urgence de battre le RDPC poussent au compromis . Les observateurs notent que le Nord, berceau des deux leaders, représente un enjeu électoral majeur où une coalition pourrait faire basculer le vote .

Cette initiative s'inscrit dans un mouvement plus large de tractations entre opposants, incluant des figures comme Maurice Kamto, bien que ce dernier ait été écarté par le Conseil Constitutionnel . La réussite d'une telle coalition dépendra de la capacité à surmonter les rivalités historiques et à définir un programme commun. Pour l'heure, les discussions restent fragiles, mais l'espoir d'un front uni persiste.