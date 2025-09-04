Cameroun: Maurice Kamto et le Manidem engagés pour une coalition de l'opposition en 2025

Le Bureau politique du MANIDEM (Mouvement pour l'Avènement d'un Idéal National Démocratique) a rompu le silence dans une déclaration percutante, réaffirmant son engagement dans la bataille politique pour l'élection présidentielle 2025 au Cameroon.

Le mouvement, héritier de la lutte historique de l'UPC, a confirmé son soutien indéfectible à Maurice Kamto, tout en appelant à l'unité des forces oppositionnelles face au régime en place.

Dans un communiqué daté du 2 septembre 2025, le président national du MANIDEM, Anicet Georges Ekane, a dressé un bilan sans concession des quarante-trois années de pouvoir de Paul Biya. Le texte dénonce une gouvernance qualifiée de "désastre innommable" et salue la résistance continue des Camerounais. Malgré la forfaiture du Conseil Constitutionnel ayant écarté la candidature de Maurice Kamto, le mouvement reste déterminé à poursuivre la lutte par tous les moyens légaux et démocratiques.

La stratégie préconisée est claire : former une large coalition consensuelle avec tous les groupes patriotes, y compris le Groupe de Douala, pour présenter un front uni en 2025. Le MANIDEM insiste sur la nécessité de synergies entre initiatives politiques et civiles, soulignant que la libération du Cameroon passe par l'union sacrée de toutes les forces vives de la nation.

Cette annonce intervient à quelques jours de la commémoration des 67 ans de l'assassinat de Ruben Um Nyobè, figure emblematic de la lutte indépendantiste. Le MANIDEM compte profiter de cette occasion pour mobiliser l'électorat et raviver la flamme patriotique, avec un message central : "seule la lutte paye".