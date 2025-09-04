Egypte: Un ancien de Microsoft et d'Uber lève 3 millions de dollars pour Munify, soutenu par YC

Munify, une néobanque transfrontalière fondée par l'entrepreneur égyptien Khalid Ashmawy, a rejoint le groupe Summer 2025 de Y Combinator et a levé 3 millions de dollars.

La startup, dont le siège se trouve aux États-Unis, propose aux Égyptiens vivant à l'étranger des moyens plus rapides et moins coûteux d'envoyer de l'argent dans leur pays.

La plateforme a déjà signé des contrats avec des entreprises représentant plus de 50 millions de dollars de volume transfrontalier mensuel prévu.

Munify, une néobanque transfrontalière fondée par l'entrepreneur égyptien Khalid Ashmawy, a rejoint le groupe Summer 2025 de Y Combinator et a levé 3 millions de dollars de fonds d'amorçage pour cibler le marché égyptien des envois de fonds, d'une valeur de 30 milliards de dollars.

La startup, dont le siège est aux États-Unis, offre aux Égyptiens à l'étranger des moyens plus rapides et moins coûteux d'envoyer de l'argent chez eux, tout en permettant aux résidents du Moyen-Orient d'accéder aux services bancaires américains. M. Ashmawy, un ancien ingénieur de Microsoft et d'Uber qui a cofondé la plateforme proptech Huspy, a déclaré que l'idée était née de sa propre expérience des virements bancaires lents et coûteux.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Munify construit ses propres rails de paiement pour relier directement les systèmes bancaires des différents pays, permettant ainsi des transferts transfrontaliers instantanés. Outre les consommateurs, Munify propose aux entreprises et aux indépendants des comptes bancaires et des cartes aux États-Unis en utilisant uniquement des identifiants locaux pour recevoir des paiements et se prémunir contre la volatilité des devises locales.

M. Ashmawy a déclaré que la plateforme avait déjà signé des contrats avec des entreprises représentant plus de 50 millions de dollars de volume transfrontalier mensuel prévu. Munify génère des revenus à partir des écarts de change, des échanges et des flux de paiement.

Points clés à retenir

L'entrée de Munify dans Y Combinator témoigne de l'intérêt croissant des investisseurs mondiaux pour les envois de fonds, l'un des défis les plus importants auxquels sont confrontés les marchés émergents. L'Égypte est le cinquième plus grand bénéficiaire de transferts de fonds au monde, et les flux entrants jouent un rôle essentiel dans la stabilisation de son économie.

Pourtant, la plupart des transactions restent dominées par des virements électroniques coûteux et par des acteurs historiques tels que Western Union et MoneyGram. En se positionnant comme une alternative numérique, Munify rejoint des acteurs comme LemFi au Nigéria et Aspora en Inde pour réimaginer les services bancaires aux migrants.

Son offre grand public touche des millions d'Égyptiens à l'étranger, tandis que ses API professionnelles fournissent aux entreprises de nouveaux outils pour les paiements transfrontaliers. Si Munify met en oeuvre sa stratégie, elle pourrait réduire la dépendance à l'égard des envois de fonds en dollars qui transitent par des canaux informels, accroître la transparence et offrir une meilleure tarification des opérations de change. De manière plus générale, la startup met en évidence la manière dont l'infrastructure fintech peut obtenir une traction à Y Combinator, même dans les cohortes à forte intensité d'IA, faisant écho aux paris antérieurs de YC sur Stripe et Coinbase.