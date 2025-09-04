Egypte: L'entreprise égyptienne Intella lève 12,5 millions de dollars pour développer les modèles d'IA vocale en arabe

La société d'IA Intella, basée en Arabie saoudite, a levé 12,5 millions de dollars dans le cadre d'un tour de table de série A mené par Prosus Ventures.

Fondée en Égypte en 2021 par le PDG Nour Taher et le directeur technique Omar Mansour, Intella développe des modèles d'IA adaptés aux dialectes arabes.

Le nouveau financement soutiendra l'expansion des produits, le recrutement régional et la R&D, alors qu'Intella renforce ses équipes de commercialisation en Égypte et en Arabie saoudite.

La société d'IA Intella, basée en Arabie saoudite, a levé 12,5 millions de dollars dans le cadre d'un tour de table de série A mené par Prosus Ventures, avec la participation de 500 Global, Wa'ed Ventures, Hala Ventures, Idrisi Ventures et HearstLab. Ce financement porte le total des fonds levés par Intella à 16,9 millions de dollars.

Fondée en Égypte en 2021 par le PDG Nour Taher et le directeur technique Omar Mansour, Intella développe des modèles d'IA adaptés aux dialectes arabes. Ses produits comprennent des outils de transcription, d'analyse et de conversation couvrant plus de 25 dialectes. L'entreprise affirme que ses modèles exclusifs de conversion de la parole au texte ont atteint des taux de précision record de 95,73 %.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le nouveau financement soutiendra l'expansion des produits, l'embauche régionale et la R&D, alors qu'Intella renforce ses équipes de commercialisation en Égypte et en Arabie saoudite. Intella a plus que doublé son chiffre d'affaires en 2024 et prévoit de le multiplier par sept en 2025. Ses clients couvrent les secteurs de la finance, des télécommunications et du gouvernement dans la région MENA.

Au début du mois, Intella a lancé Ziila, un agent conversationnel d'IA, en partenariat avec la plateforme de commerce électronique Jumia pour permettre la commande vocale.

Points clés à retenir

La collecte de fonds d'Intella met en évidence la demande croissante d'IA localisée dans le monde arabophone, où la complexité de la langue a longtemps limité l'adoption. L'arabe, parlé par plus de 400 millions de personnes dans le monde, comprend plus de 25 dialectes que les systèmes d'IA mondiaux ont eu du mal à traiter efficacement.

En construisant des modèles axés sur l'arabe, Intella se positionne comme une couche fondamentale pour les entreprises des secteurs de la finance, des télécommunications, du commerce électronique et de l'administration. Sa stratégie reflète des paris antérieurs sur l'infrastructure mondiale de l'IA, tels que Stripe dans le domaine des paiements ou OpenAI dans le domaine du texte génératif.

Avec Prosus à la tête du tour de table, Intella obtient le soutien de l'un des investisseurs technologiques les plus actifs au monde, ce qui renforce sa crédibilité dans la mise à l'échelle de la région MENA. Le lancement de Ziila, son humain numérique, témoigne également de la volonté de l'entreprise d'aller au-delà de la transcription et de s'engager en temps réel auprès de ses clients, un secteur qui présente un grand potentiel commercial.

Si Intella réussit, elle pourrait devenir le leader régional de l'IA vocale et conversationnelle, et s'étendre aux marchés mondiaux mal desservis par les outils d'IA en anglais.