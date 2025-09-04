Tunisie: Addvocate.AI, une entreprise tunisienne, obtient un financement de 216 Capital pour sa plateforme d'IA

Addvocate.AI a obtenu un investissement stratégique de la part de la société de capital-risque 216 Capital.

La startup basée en Tunisie et en France qui utilise l'intelligence artificielle pour améliorer la performance des ventes

Addvocate.AI, une startup basée en Tunisie et en France qui utilise l'intelligence artificielle pour améliorer les performances commerciales, a obtenu un investissement stratégique de la part de la société de capital-risque 216 Capital. Le montant n'a pas été divulgué.

Fondée en 2024 par Ridha Mami et Sofyan Chekir, Addvocate.AI propose un "Sales Performance OS" conçu comme un copilote numérique pour les équipes de vente. La plateforme consolide des données éparses, fournit des conseils comportementaux et génère des informations exploitables pour aider les vendeurs à préparer, gérer et suivre les réunions avec les clients.

Selon McKinsey, 35 à 50 % des opportunités de vente au niveau mondial sont bloquées dans les pipelines. Addvocate.AI vise à remédier à cette inefficacité en fournissant un système natif de l'IA qui va au-delà des fonctions CRM traditionnelles, en se concentrant sur la productivité et la prévisibilité des affaires.

La startup a déclaré que le nouveau financement permettra d'accélérer l'innovation des produits et de soutenir l'expansion internationale. Elle prévoit également d'étendre l'adoption parmi les entreprises clientes en Europe, en Afrique et au-delà.

"Addvocate.AI est conçu pour l'impact, pas pour la saisie de données", a déclaré le PDG Mami. "Avec le soutien de 216 Capital, nous pouvons nous développer plus rapidement et fournir des solutions construites autour de l'efficacité et des résultats."

Points clés à retenir

La collecte de fonds d'Addvocate.AI met en évidence la manière dont l'IA est en train de remodeler le marché mondial des technologies de vente, en allant au-delà des CRM vers des plateformes de performance intelligentes. Les CRM traditionnels ont longtemps eu du mal à être adoptés, car les équipes de vente les considèrent souvent comme des fardeaux administratifs plutôt que comme des outils de productivité.

En intégrant l'IA, les nudges et l'analyse prédictive, Addvocate.AI se positionne comme un partenaire dans la génération de revenus plutôt que comme un simple gestionnaire de dossiers. Ses racines franco-tunisiennes signalent également la montée en puissance de l'Afrique du Nord en tant que plaque tournante de l'innovation en matière d'IA d'entreprise.

L'accent mis par la plateforme sur l'optimisation du pipeline s'aligne sur des tendances B2B plus larges : améliorer les taux de réussite, raccourcir les cycles d'affaires et augmenter la précision des prévisions. Alors que les entreprises sont confrontées à des conditions de croissance plus strictes, les outils qui peuvent faire avancer les affaires dans les pipelines bloqués deviennent de plus en plus urgents.

Avec le soutien de 216 Capital, Addvocate.AI rejoint une vague de startups natives de l'IA qui s'attaquent aux inefficacités ancrées dans les flux de travail des entreprises, tout en se préparant à une expansion mondiale.