Maroc: L'entreprise marocaine Justyol obtient 1 million de dollars pour développer sa plateforme de mode transfrontalière

La start-up marocaine de commerce électronique Justyol a levé un million de dollars de fonds et de financement pour développer sa place de marché transfrontalière de la mode, qui relie les fournisseurs turcs aux consommateurs de la région MENA.

L'opération comprend 400 000 dollars de fonds propres provenant d'un investisseur providentiel et 600 000 dollars de financement de stocks provenant du groupe turc Danis. Le montage a été facilité par la société de conseil Nomadic Minds. Justyol, fondée en 2022 par Ahmed Badran, Ahmed Rashed et Anas Ahmed, prévoit d'utiliser les fonds pour renforcer sa présence au Maroc, consolider sa logistique et se préparer à un tour de table de série A.

L'entreprise compte actuellement plus de 250 000 clients actifs et traite plus de 30 000 commandes par mois, enregistrant une croissance de 300 % d'une année sur l'autre. Elle travaille en partenariat avec AliExpress, Trendyol et des prestataires logistiques tels qu'Aramex, Cathides et Colis Privé, les paiements étant intégrés par CMI et Payzone.

Justyol affirme que le financement soutiendra l'expansion régionale au-delà du Maroc, car elle vise à devenir une plateforme de commerce électronique transfrontalier de premier plan en Afrique du Nord et dans le Moyen-Orient élargi.

Points clés à retenir

La levée d'un million de dollars par Justyol souligne l'intérêt croissant des investisseurs pour le marché du commerce numérique en Afrique du Nord, qui connaît une croissance rapide. Le commerce transfrontalier entre la Turquie et la région MENA est en plein essor, et les exportations de mode turque gagnent du terrain auprès des consommateurs sensibles au prix et à la recherche de marques abordables.

En combinant le financement par actions et le financement des stocks, Justyol a obtenu non seulement des capitaux, mais aussi un soutien opérationnel pour développer les chaînes d'approvisionnement. Son modèle cible une lacune structurelle : la livraison transfrontalière de vêtements turcs sur les marchés nord-africains mal desservis, où le taux de pénétration du commerce électronique reste inférieur à 15 %. Les solides indicateurs de la startup - 250 000 clients et 30 000 commandes mensuelles - témoignent d'une demande précoce.

Les partenariats avec des acteurs mondiaux du commerce électronique et des entreprises de logistique locales renforcent également la capacité d'exécution. Avec des plans pour lever une série A, Justyol se positionne comme un pont entre l'offre turque et la demande de la région MENA, dans une région où la mode en ligne pourrait valoir des milliards d'euros d'ici la fin de la décennie.