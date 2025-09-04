Congo-Kinshasa: Des élèves de Mavivi étudient dans les chapelles - L'école s'adapte à la crise des déplacés à Beni

Le 1er septembre 2025, la rentrée scolaire a pris une tournure inhabituelle à Mavivi, une localité située à 15 km du centre-ville de Beni. Faute de salles de classe, des centaines d'élèves déplacés ont commencé l'année scolaire dans les chapelles de l'église catholique. Une solution de fortune, née de la nécessité d'offrir un minimum d'éducation dans un contexte de précarité extrême.

À l'école primaire de Mavivi, qui accueille près de 1 500 élèves, les infrastructures ont été durement touchées par les intempéries.

Le directeur, Roger Muvunza, explique :

« Le vent avait emporté six salles de classe. Ces classes-là fonctionnent quand même dans les chapelles de l'église catholique de Mavivi dans des conditions très précaires. Les chrétiens les utilisent le matin, vers 6 heures. Et puis nous, à 8 heures, nous amenons nos enfants là-bas. »

Cette organisation inhabituelle reflète la résilience des communautés locales, déterminées à maintenir l'accès à l'éducation malgré les obstacles.

Des écoles débordées par l'afflux des déplacés

La situation est similaire dans d'autres établissements du territoire de Beni, où l'insécurité persistante dans des zones comme Ndalya, Otomabere et Eringueti-Komanda a poussé de nombreuses familles à fuir vers des localités plus sûres.

À l'école primaire de Furaha, les cours ont repris dans des salles en planches. Le directeur, Kasereka Meso, s'inquiète pour les enfants déplacés :

« Nous avons déjà près de 100 écoliers déplacés inscrits. Ils rencontrent des difficultés, notamment le manque d'uniformes. Il y a aussi des enfants déplacés qui viennent sans cahier ».

Malgré les conditions précaires, les enseignants, les parents et les élèves font preuve d'un engagement remarquable. La rentrée scolaire, bien que marquée par l'urgence humanitaire, reste un symbole d'espoir face à l'adversité.