Congo-Kinshasa: Visite de Jean-Pierre Lacroix au pays

Le Secrétaire général adjoint des Nations unies chargé des opérations de paix, Jean-Pierre Lacroix, séjourne depuis mercredi 3 septembre en République démocratique du Congo, annonce la MONUSCO.

Cette visite officielle s'inscrit dans le prolongement de sa précédente visite en février et mars dernier et vise à réaffirmer l'engagement constant des Nations unies en faveur des processus de paix en cours dans le pays.

Au cours de son séjour, M. Lacroix entamera ses consultations à Kinshasa dès ce jeudi. Il va rencontrer les plus hautes autorités du pays, notamment le Président de la République et la Première ministre. Il échangera également avec des représentants des partis d'opposition et des confessions religieuses sur les évolutions récentes du contexte politique et sécuritaire, ainsi que sur les activités de la MONUSCO.

La visite se poursuivra à Bunia, dans la province de l'Ituri, en proie à l'activisme des groupes armés. Sur place, ce haut responsable onusien s'entretiendra avec les autorités provinciales, les acteurs de la sécurité, les représentants de la société civile, les communautés locales et le personnel de la MONUSCO.

Une visite de la base opérationnelle de la MONUSCO à Fataki est également prévue dans son programme. Cette visite officielle de M Lacroix en RDC prendra fin le dimanche 7 septembre.