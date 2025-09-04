Tunisie: Kaïs Saïed participe jeudi, à Alger, à l'ouverture de la Foire du commerce intra-africain

Tunis — Le président de la République, Kaïs Saïed prendra part jeudi, à Alger, à la cérémonie d'ouverture de la 4e édition de la Foire du commerce intra-africain (IATF2025) qui se tiendra du 4 au 10 septembre 2025.

Le chef de l'Etat avait reçu une invitation de la part de son homologue algérien, Abdelmadjid Tebboune, qui lui a été remise par l'ambassadeur d'Algérie à Tunis, lors d'une rencontre tenue, le 18 juillet écoulée, au Palais de Carthage.

Au cours de cette rencontre, le président Saïed avait souligné que l'Afrique regorge de richesses et peut assurer la prospérité de ses peuples qui ont, pendant longtemps, enduré les guerres et la famine.

Pour cette édition de la Foire africaine du commerce intra-africain, la Tunisie est présente à travers un pavillon national et près de 30 entreprises. La manifestation devait aboutir, selon les prévisions, à des accords d'investissements de plus de 44 milliards de dollars.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

D'une superficie de 300 m2, le pavillon tunisien accueille des entreprises opérant dans les secteurs de l'automobile, de l'agroalimentaire et de l'industrie pharmaceutique, avait déclaré, le 21 aout dernier, Hafedh Ben Afia, Chef de la région Afrique du Nord de La Banque africaine d'import-export (Afreximbank).

Ben Afia avait souligné, que cette manifestation constitue une opportunité unique pour développer les échanges économiques intra-africains et valoriser les expertises tunisiennes à l'échelle continentale.

Selon les organisateurs de la Foire, cette édition devrait attirer 200 exposants issus de 75 pays et près de 35 mille visiteurs.

Tenue en Égypte, du 9 au 15 septembre 2023, l'édition précédente avait enregistré la participation de plus de 1900 exposants de 130 pays et 28 mille visiteurs. Des contrats d'investissements d'une valeur de 43,8 milliards de dinars ont été conclus au cours de cette édition.

Le programme de l'édition d'Alger couvre 11 secteurs de coopération. Il comporte des ateliers techniques, des démonstrations de gastronomie africaine ainsi que des défilés de mode.

Un Forum de 4 jours sur le commerce et l'investissement, des rencontres B2B ainsi que des sessions de networking auront lieu au cours de cette édition.