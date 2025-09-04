Afrique du Nord: En marge de l'IATF 2025, Saïed et Tebboune s'engagent à renforcer la coopération tuniso-algérienne

Alger — Le Président de la République, Kaïs Saïed, et son homologue algérien, Abdelmadjid Tebboune, ont tenu une longue séance de travail mercredi soir à l'aéroport d'Alger Houari-Boumediene, axée sur le renforcement des relations bilatérales privilégiées et l'examen de questions régionales et internationales d'intérêt commun.

Au cours de cette rencontre, Saïed a souligné « la solidité et la profondeur des relations bilatérales » entre les deux pays, réaffirmant la « volonté commune de les renforcer davantage dans tous les domaines, au service de l'intérêt des deux pays et des deux peuples frères ».

Le Chef de l'État s'est rendu à Alger pour participer à la 4e édition de la Foire du commerce intra-africain (IATF2025), qui se déroule du 4 au 10 septembre 2025 en Algérie.

À son arrivée, Kaïs Saïed a été accueilli par son homologue algérien. Les deux Présidents ont salué les drapeaux nationaux aux sons des hymnes des deux pays et ont passé en revue un détachement des forces armes qui leur a rendu les honneurs.