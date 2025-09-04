Cote d'Ivoire: Emploi-jeunes - 500 jeunes bientôt formés aux métiers du digital

Bientôt 500 jeunes ivoiriens âgés de 18 à 35 ans vont se former à partir de nombre 2025 aux métiers du digital, ce dans le cadre d'une coopération entre le Giz à travers l'initiative « Invest for Jobs » et Ceditech. Un Centre spécialisé en la matière en Côte d'Ivoire et qui propose des parcours pratiques et intensifs dans les métiers d'avenir.

Pour la concrétisation de ce projet, les deux partenaires ont procédé le mercredi 3 septembre 2025 à la signature d'un accord, dans les locaux de cette institution de formation, sis à Abidjan-Cocody II Plateaux.

« Cette collaboration entre Ceditech et "Invest for Jobs" offre aux participants une opportunité unique de se former dans un domaine porteur et de trouver des débouchés professionnels dans un secteur en pleine croissance », déclare René Megela, Chef de composante à la Giz. L'Agence qui dans ce partenaire finance une grande partie du coût de la formation.

Quant au Centre, il met à disposition ses outils pour permettre aux jeunes d'avoir des acquis afin d'être aptes à être recrutés. L'établissement s'engage également à offrir aux futurs apprenants des opportunités d'emploi grâce aux entreprises partenaires. « Avec Ceditech, chaque jeune formé devient acteur de sa réussite et ambassadeur d'une nouvelle génération prête à relever les défis du marché du travail », déclare Mody Oury Barry, président dudit Centre.

Il faut indiquer que les jeunes seront spécialisés dans les métiers tels que l'IA, la cybersécurité, le cloud, le développement, le marketing digital, etc. La durée de la formation est de six mois maximums. Elle se déroulera sous l'approche pédagogique, immersive, pratique et orienté emploi. Les participants seront sélectionnés à la suite d'un appel à candidature. Ils devront remplir certains critères dont la disposition d'un background dans le domaine.

Il est bon de rappeler que ce Programme vise à offrir aux jeunes des compétences pratiques et adaptées aux besoins du marché pour renforcer leur employabilité et leur esprit entrepreneurial.