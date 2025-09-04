Cote d'Ivoire: Energie renouvelable - Le gouvernement salue l'exemple d'ENI au pays

La question du développement durable est désormais une préoccupation pour nombre d'entreprises, en particulier celles qui opèrent dans le domaine pétrolier et minier. Faisant également l'une de ses priorités, l'entreprise Eni a présenté le mercredi 3 septembre 2025, à Abidjan-Plateau, au public et en présence des représentants de l'Etat de Côte d'Ivoire, son rapport de développement durable 2024. Un rapport qui met en valeur les performances et efforts déployés par l'entreprise pour le respect de l'environnement, dans la mise en oeuvre de ses activités économiques.

Cet exemple du groupe pétrolier a été salué par le gouvernement à travers le ministère des Mines, du Pétrole et de l'Energie. Pour Essé Kouamé Bienvenu, directeur général des Hydrocarbures, Essé Kouamé Bienvenu, ce document « reflète une démarche de transparence, de responsabilité et d'engagement de Eni Côte d'Ivoire qui rejoint les priorités stratégiques du développement de la Côte d'Ivoire, dans le cadre de son ambition d'un développement inclusif et durable ».

Pour lui, le secteur des mines, du pétrole et de l'énergie ne peut se limiter à la seule production des ressources. Il doit en fait être « un véritable moteur de transformation socio-économique, créateur d'emplois, générateur de valeurs ajoutées locales et acteur engagé dans la protection de l'environnement ».

Livrant le contenu du Rapport, le directeur général de l'entreprise, Luca Faccenda, a mentionné la mise en œuvre du projet de restauration forestière, avec un objectif de 12 millions d'arbres plantés et des bénéfices directs pour plus de 300 000 personnes ; le programme Cuisson propre, qui a permis de distribuer des centaines de milliers de foyers améliorés et de réduire considérablement les émissions de carbone ; la valorisation des graines d'hévéa en biocarburants, qui génère de nouveaux revenus pour des milliers de planteurs.

L'engagement du groupe s'est traduit aussi au niveau du contenu local avec pour objectif, selon le directeur général, de former les jeunes et transférer des compétences, et également de renforcer le tissu entrepreneurial ivoirien. C'est dans cette dynamique qu'elle a lancé des Masters professionnels avec l'Institut National polytechnique Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro, à l'effet de préparer une nouvelle génération d'ingénieurs. « Environ 400 jeunes se forment et s'insèrent dans des métiers d'avenir à savoir les énergies renouvelables et l'intelligence artificielle grâce aux programmes Pro-Jeunes et Emploi Durables », cite Luca Faccenda. Ces mêmes programmes ont aussi permis la réhabilitation de plusieurs centres de santé et d'écoles primaires.

Tout en félicitant le groupe pour ses efforts, le directeur général des hydrocarbures a invité tous les acteurs dans le secteur énergétique et au-delà à s'inspirer de cette dynamique.