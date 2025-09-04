La ligue des établissements confessionnels islamiques et medersas de Côte d'Ivoire (Lecim) a organisé le mercredi 3 septembre 2025, à son siège à Abobo Pk18, sa réunion de rentrée scolaire 2025-2026, avec les fondateurs, les directeurs d'écoles et des enseignants.

Cette réunion qui se tient après la traditionnelle réunion de rentrée scolaire tenue le lundi 1septembre 2025, au lycée classique d'Abidjan avec la ministre de l'Education nationale et de l'alphabétisation, le professeur Mariatou Koné, vise à annoncer aux différents responsables les modalités pratiques prises par le ministère pour une année scolaire réussie. Mais aussi de réaffirmé la volonté de la Lecim de rendre l'école performante et compétitive.

Le président national de la Lecim, l'Imam Amad Sylla a précisé que cette rencontre avait pour objectif de restituer l'information donnée par la ministre de l'Education nationale et de l'alphabétisation lors de la réunion solennelle de rentrée et aussi de donner des directives aux membres de la Lecim pour une école de qualité.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

A l'en croire, la ministre a invité les fondateurs, les directeurs d'écoles et les enseignants à séparer l'école de la politique. « Nous faisons l'effort de sensibiliser nos membres des autres régions pour que cela soit respecté à tous les niveaux », fait-il savoir, soulignant qu'ils travailleront sur le découpage scolaire en vue de l'adapter à leur programme islamique. Avant d'annoncer une série de formation pour les fondateurs, les directeurs et les enseignants, et accompagner les écoles confessionnelles islamiques qui ne sont pas encore reconnues à l'être.

Pour sa part, Hayoub Kangouté, directeur général de l'enseignement islamique de la Lecim, il a réitéré qu'il était question de partager le thème de cette année scolaire qui est : « L'éducation de qualité, levier de transformation durable de la Côte d'Ivoire » avec les délégués régionaux. Pour qu'ils s'inscrivent dans cette dynamique de qualité qui se décline en de très bons résultats scolaires, d'un bon environnement scolaire et des infrastructures adéquates.

« Nous leur avons demandé non seulement de faire en sorte que les résultats scolaires soient excellents, mais aussi que l'environnement scolaire soit de qualité », dit-il, précisant que les résultats scolaires confessionnels islamiques ont toujours été excellents. « Nous allons sensibiliser les promoteurs à faire en sorte que ces résultats soient maintenus », a-t-il promis.