Egypte: Le pays participe au sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai Plus

Le premier ministre Moustafa Madbouli a quitté l'aéroport international du Caire, vendredi matin, à destination de la Chine pour participer au sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai (OCS).

Madbouli assiste à ce sommet au nom du Président Abdel Fattah Al Sissi.

Dr Madbouli prononcera le discours de l'Égypte, qui se tiendra sous le thème « Mise en oeuvre du multilatéralisme, garantie de la sécurité régionale et promotion du développement durable ».

La visite du Dr Moustafa Madbouli en Chine comprend plusieurs réunions de haut niveau.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Il devra rencontrer également un groupe important de dirigeants et de représentants de grandes entreprises chinoises.

Les activités

Le samedi 30 août 2025

Lors de sa première réunion après son arrivée pour participer au sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai (OCS) Plus, le Premier ministre, le Dr Mostafa Madbouly, a rencontré le président de la société pétrochimique chinoise CNCEC. L'ambassadeur Khaled Nazmy, ambassadeur d'Égypte en Chine, a assisté à la réunion.

Au cours de la réunion, le président de la société a évoqué l'expertise de celle-ci dans le domaine de la pétrochimie et a présenté un aperçu de ses investissements dans divers pays à travers le monde, en particulier dans plusieurs pays du Moyen-Orient, d'Afrique et d'Asie du Sud-Est.

Dans ce contexte, le président de la société chinoise a expliqué que la société produit de nombreux produits pétrochimiques, notamment de la soude, confirmant à cet égard la volonté de sa société de coopérer avec le gouvernement égyptien afin d'étendre ses investissements dans ce domaine, en particulier dans les engrais agricoles.

Le président a déclaré : « Nous sommes impatients de proposer les meilleurs produits sur le marché égyptien, que nous considérons comme un marché prometteur, grâce à sa situation géographique importante et aux nombreuses mesures de facilitation qu'il offre, en plus des avantages et des accords commerciaux qui facilitent l'accès des marchandises aux marchés voisins. »

Dans le même temps, il a exprimé son espoir de se rendre en Égypte en octobre prochain et de rencontrer le Premier ministre afin de discuter de nouvelles possibilités de coopération avec le gouvernement égyptien et d'explorer les opportunités d'investissement disponibles entre les deux pays.

Le Dr Mostafa Madbouly a déclaré qu'il attendait avec impatience la visite du président en octobre prochain afin de discuter d'autres domaines de coopération avec l'entreprise.

Le Premier ministre, M. Mostafa Madbouly, a rencontré Cai Qi, membre du Comité permanent du Bureau politique et du Secrétariat du Comité central du Parti communiste chinois (PCC), en marge de sa participation, au nom du président Abdel Fattah Al-Sisi, au sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai (OCS) Plus à Tianjin.

Le Premier ministre a salué le rôle important joué par les entreprises chinoises dans les projets de développement de l'Égypte ces dernières années, en particulier dans les domaines de la construction, des transports et de l'industrie. Il a invité les entreprises chinoises à implanter des usines de véhicules électriques dans la zone économique du canal de Suez, soulignant la position de la Chine en tant que premier producteur mondial de véhicules électriques. Il a également mis l'accent sur les opportunités dans le domaine du dessalement de l'eau et de la production de composants pour l'énergie solaire et éolienne.

Pour sa part, Cai Qi a réaffirmé le soutien de la Chine au développement de l'industrie des véhicules électriques en Égypte, s'est félicité de la coopération dans le domaine du dessalement de l'eau et a encouragé les entreprises chinoises spécialisées dans ce secteur à s'associer à l'Égypte, alors que le gouvernement cherche à accélérer la localisation industrielle et à renforcer la coopération avec Pékin.

Le Premier ministre, Dr Mostafa Madbouly, a rencontré Zhang Xin, président de la société chinoise TBEA, leader mondial dans le domaine de l'ingénierie électrique et de la fabrication d'équipements électriques, à Tianjin, en Chine. L'ambassadeur d'Égypte en Chine, Khaled Nozmi, a également assisté à la réunion.

D'emblée, M. Madbouly a salué le partenariat stratégique global entre l'Égypte et la Chine et le soutien mutuel dont bénéficient les deux pays dans divers domaines, en particulier dans la coopération économique et les investissements conjoints. Il a souligné la volonté de l'Égypte d'accroître les investissements chinois, notamment par l'intermédiaire de grandes entreprises telles que TBEA.

Il a exprimé son intérêt pour le renforcement de la coopération avec TBEA, afin de bénéficier de son expertise et de ses capacités pour aider l'Égypte à atteindre son objectif de produire 42 % de son énergie à partir de sources renouvelables d'ici 2030.

M. Madbouly a mis en avant les projets couronnés de succès déjà mis en oeuvre par TBEA en Égypte, notamment sa participation au parc solaire de Benban, ainsi que la fourniture de transformateurs électriques pour des projets énergétiques à Al-Owainat et Damiette.

Il a ajouté que le gouvernement était prêt à acheter au moins 2 000 mégawatts d'électricité à l'entreprise dans le cadre d'une proposition globale qui inclurait la production, le transport et le stockage, affirmant que le gouvernement accorderait toutes les incitations et tout le soutien possibles.

Le Premier ministre, Dr Mostafa Madbouly, a rencontré le président chinois Xi Jinping à la résidence d'État de Tianjin, où les deux dirigeants ont eu des discussions approfondies sur la coopération bilatérale et les questions régionales.

Au début des discussions, le président Xi a demandé à M. Madbouly de transmettre ses salutations chaleureuses au président Al-Sisi, saluant l'adhésion de l'Égypte à l'Organisation de coopération de Shanghai (OCS) en tant que premier État arabe et africain à rejoindre l'organisation. Il a souligné que l'année prochaine marquera le 70e anniversaire des relations diplomatiques entre la Chine et l'Égypte, mettant en avant les liens solides et profondément enracinés qui unissent les deux nations.

Pour sa part, le Premier ministre Madbouly a transmis les salutations du président Al-Sisi et expliqué que la situation géopolitique régionale l'empêchait de participer directement au sommet de l'OCS. Il a réaffirmé l'engagement de l'Égypte à renforcer ses relations avec la Chine dans tous les domaines, soulignant que Le Caire considérait Pékin comme un partenaire stratégique.

M. Madbouly a souligné que la Chine est le premier partenaire commercial de l'Égypte, les entreprises chinoises ayant investi plus de 3 milliards de dollars dans des projets couronnés de succès, tels que la zone industrielle de TEDA. Il a exprimé son espoir de voir les investissements chinois augmenter, en particulier dans la localisation de la production de véhicules électriques, l'expansion des énergies renouvelables et les technologies de dessalement de l'eau.

Il a également exprimé sa gratitude pour le soutien de la Chine en matière de coopération financière, notamment l'émission d'obligations Panda et les efforts visant à promouvoir les échanges de devises locales entre les deux pays. Enfin, M. Madbouly a réaffirmé l'engagement de l'Égypte envers le principe « Une seule Chine », remerciant Pékin pour son soutien aux positions de l'Égypte sur les questions relatives au Moyen-Orient et pour son appui aux objectifs de développement de l'Égypte.