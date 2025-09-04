Congo-Kinshasa: Ituri - Deux jours de « ville morte » à Bombo contre la nouvelle délimitation de la Réserve de Faune à Okapi

Commerces fermés, rues désertes, activités à l'arrêt. Pendant deux jours, mardi 2 et mercredi 3 septembre, la chefferie de Bombo, à Mambasa (Ituri) a tourné au ralenti.

En cause : la colère de la communauté locale face à la récente délimitation de la Réserve de Faune à Okapi (RFO), menée par une délégation provinciale sans, selon elle, aucune consultation préalable.

Dans un mémorandum daté du 2 septembre, les habitants dénoncent l'érection de bornes marquant la nouvelle limite sud-ouest de la RFO. Ils affirment que la mission provinciale, arrivée de Bunia le 23 août, devait initialement se limiter à sensibiliser la population sur la clarification des limites de la réserve.

Pour la communauté, cette démarche constitue un passage en force et menace la paix sociale. Elle exige le retrait « sans condition » des bornes installées.

Le président de la communauté locale plaide pour une délimitation « collégiale et participative » afin d'éviter les tensions. Il prévient que, sans réponse favorable, des « actions citoyennes de grande envergure » seront organisées pour faire entendre leurs revendications.

Sollicitées par la société civile locale, les autorités provinciales n'ont pas encore réagi à ces accusations ni aux demandes de retrait.