Congo-Kinshasa: Ituri - Deux jours de « ville morte » à Bombo contre la nouvelle délimitation de la Réserve de Faune à Okapi

4 Septembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Commerces fermés, rues désertes, activités à l'arrêt. Pendant deux jours, mardi 2 et mercredi 3 septembre, la chefferie de Bombo, à Mambasa (Ituri) a tourné au ralenti.

En cause : la colère de la communauté locale face à la récente délimitation de la Réserve de Faune à Okapi (RFO), menée par une délégation provinciale sans, selon elle, aucune consultation préalable.

Dans un mémorandum daté du 2 septembre, les habitants dénoncent l'érection de bornes marquant la nouvelle limite sud-ouest de la RFO. Ils affirment que la mission provinciale, arrivée de Bunia le 23 août, devait initialement se limiter à sensibiliser la population sur la clarification des limites de la réserve.

Pour la communauté, cette démarche constitue un passage en force et menace la paix sociale. Elle exige le retrait « sans condition » des bornes installées.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le président de la communauté locale plaide pour une délimitation « collégiale et participative » afin d'éviter les tensions. Il prévient que, sans réponse favorable, des « actions citoyennes de grande envergure » seront organisées pour faire entendre leurs revendications.

Sollicitées par la société civile locale, les autorités provinciales n'ont pas encore réagi à ces accusations ni aux demandes de retrait.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.