Congo-Kinshasa: Kinshasa - Des sages-femmes appellent à l'allaitement prolongé et au respect du calendrier vaccinal

Les sages-femmes du centre de santé Saint Vincent de Paul de Lutendele, un quartier de la commune de Mont Ngafula à Kinshasa, exhortent les mères à allaiter leurs enfants jusqu'à l'âge de deux ans et à respecter scrupuleusement leur calendrier vaccinal. Objectif : protéger les tout-petits contre de nombreuses maladies évitables. Lundi 1 er septembre, le reporter de Radio Okapi a assisté à l'une de ces séances de sensibilisation.

L'appel à l'allaitement prolongé et au respect du calendrier vaccinal est régulièrement lancé lors des consultations pré et postnatales organisées chaque vendredi. Les sensibilisatrices, Lajoie Kibangu et Chantal, constatent que certaines mères refusent de faire vacciner leurs enfants, d'autres interrompent le calendrier vaccinal avant son terme, et que certaines cessent trop tôt l'allaitement exclusif pour introduire prématurément la diversification alimentaire.

« Nous conseillons l'allaitement exclusif de 0 à 6 mois. Le lait maternel apporte à l'enfant des anticorps transmis par la mère, qui le protègent efficacement. Même si vous tombez enceinte alors que votre bébé n'a que trois mois, continuez à l'allaiter, il ne faut pas interrompre l'allaitement », insiste Lajoie Kibangu.

Mme Kwazi, une femme enceinte venue en consultation, témoigne :

« Allaiter l'enfant est bon pour sa croissance. Je dois le nourrir exclusivement au sein de la naissance jusqu'à ses six mois ».

Vaccination : un enjeu renforcé par l'épidémie de choléra

Le vendredi précédent, la sensibilisation portait sur le respect du calendrier vaccinal, avec un accent particulier sur la vaccination contre le choléra.

« Avec l'épidémie en cours, les vaccins sont disponibles pour les enfants à partir d'un an, mais aussi pour les mamans, les papas et les personnes âgées. Ne refusons pas le vaccin, il nous protégera du choléra », rappelle Lajoie Kibangu.

Conseils pratiques pour la santé des enfants

Les sages-femmes recommandent également aux mères de :

continuer à amener leurs enfants à la pesée jusqu'à l'âge de cinq ans,

maintenir une hygiène rigoureuse,

bien couvrir les tout-petits pendant la saison sèche.

Cet engagement des sages-femmes de Lutendele illustre l'importance de la prévention communautaire dans la lutte contre les maladies infantiles et la promotion de la santé maternelle et infantile à Kinshasa.