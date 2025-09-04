Afrique: Amical - Le FC Les Aigles du Congo domine Manga Sport du Gabon

Engagé en Ligue des champions de la CAF, le FC Les Aigles du Congo a entamé ses préparatifs pour cette campagne continentale.

Le club kinois s'est imposé, mercredi 3 septembre, face à la formation gabonaise de Manga Sport sur le score de 4 buts à 2, au Centre technique d'Ignié, à Brazzaville (Congo).

Les Congolais ont rapidement pris l'avantage grâce à Katungulu (5e) et Matobo (22e), avant que les Gabonais ne profitent d'un contre son camp de Kayembe (42e) et d'une égalisation signée Mbenga (45+1) pour revenir à 2-2 à la pause.

Au retour des vestiaires, les Samouraïs ont repris le contrôle du match avec Bileko, auteur d'une frappe décisive à la 76e minute. Trois minutes plus tard, Makosi a corsé l'addition en inscrivant le quatrième but.

La seconde période a confirmé la solidité et la fraîcheur physique des Congolais face à un adversaire accrocheur.