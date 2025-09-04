Congo-Kinshasa: Le FC Les Aigles du Congo accuse l'AS Vita Club d'utiliser illégalement deux de ses joueurs

4 Septembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Le Football Club Les Aigles du Congo, basé à Kinshasa, menace de porter plainte contre l'AS Vita Club.

Ces deux formations évoluent en Ligue 1, le championnat national de la RDC.

Dans un communiqué parvenu ce jeudi 4 septembre à Radio Okapi, le comité dirigeant des Aigles du Congo dénonce la présence non autorisée de deux de ses joueurs aux entraînements des Dauphins Noirs.

Les joueurs concernés par ce « malentendu » sont Kashala Wanet et Ifofa Tongayizo, qui, selon les Samouraïs, sont toujours officiellement liés à leur club. Ils ne peuvent donc porter les couleurs d'une autre équipe sans l'accord écrit de leur employeur - une règle de base- que Vita Club aurait ignorée, selon eux.

Face à cette violation du règlement, le FC Les Aigles du Congo affirme être prêt à saisir les instances compétentes afin de défendre ses droits, estimant qu'il s'agit là d'une atteinte à son intégrité sportive.

