Afrique: IATF 2025 - Un atelier dédié à la Tunisie pour valoriser son industrie automobile et sa stratégie ZLECAf

Le président de la République, Kaïs Saïed, assiste ce jeudi 4 septembre 2025 à l'ouverture officielle de la 4e édition du Salon africain du commerce intra-africain (IATF 2025), qui se tient du 4 au 10 septembre à Alger, à l'invitation de son homologue algérien Abdelmadjid Tebboune.

La Tunisie participe à cet événement continental avec un pavillon national de 304 m², regroupant plus de 24 entreprises exportatrices, dont 12 petites et moyennes entreprises, 8 artisans et 4 startups. Un espace institutionnel est également dédié à la Commission nationale de la ZLECAf, aux chambres de commerce et d'industrie, au Centre de promotion des exportations, à l'Agence de promotion de l'investissement extérieur, ainsi qu'à l'Office national du tourisme tunisien et à l'Office national de l'artisanat.

Les participants couvrent des secteurs diversifiés et porteurs tels que le textile, l'habillement, le cuir et la chaussure, les cosmétiques, les matériaux de construction, l'artisanat, mais aussi l'industrie automobile et ses composants.

Cette participation constitue une occasion privilégiée pour mettre en lumière la Tunisie et renforcer les échanges économiques au sein du continent africain. Elle permet en outre de valoriser l'expertise nationale à l'échelle continentale. Grâce à sa position géographique, aux compétences disponibles et au dynamisme de son secteur privé, la Tunisie joue un rôle clé dans les échanges interafricains, que ce soit dans l'agroalimentaire, le textile, la technologie, la santé ou les énergies renouvelables.

Un atelier dédié à la Tunisie se tiendra le 5 septembre, avec une présentation sur l'industrie automobile nationale et un exposé sur la stratégie tunisienne dans le cadre de la ZLECAf.

Sur invitation des autorités algériennes et conformément aux instructions du président de la République, le ministre du Commerce et du Développement des exportations participera aux travaux du salon, tandis que la ministre de l'Industrie, de l'Énergie et des Mines prendra part à la première édition du Salon africain de l'automobile, organisé en marge de l'IATF. Par ailleurs, la présidente de la Tunisia Investment Authority (TIA) interviendra au Forum de l'investissement.