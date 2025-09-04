Tunisie: « Hend », la voix que les balles de l'occupation ont fait taire, ressuscitée par la caméra de Kaouther Ben Hania

Le Festival international du film de Venise a accueilli la première mondiale du film « The Voice of Hend Rajab » de la réalisatrice tunisienne Kaouther Ben Hania. Le film documente la tragédie de cette petite fille palestinienne encerclée par des chars israéliens.

En lice pour le « Lion d'or », le film a été largement salué par la critique et le public, qui ont offert une standing ovation émouvante à l'équipe du film.

Mélangeant des enregistrements audio originaux et des reconstitutions, le film raconte l'histoire de Hind Rajab, qui a supplié pendant des heures des secouristes du Croissant-Rouge palestinien au téléphone de venir la sauver, après que ses proches ont été tués dans un bombardement visant leur voiture.

Le samedi 10 février 2024, les corps de la petite fille de 6 ans et de cinq membres de sa famille (son oncle, sa femme et leurs trois enfants) ont été retrouvés. Leur véhicule avait été encerclé douze jours plus tôt à Tal al-Hawa, au sud-ouest de la ville de Gaza, ainsi que ceux des deux secouristes venus à leur rescousse.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le Croissant-Rouge a annoncé avoir retrouvé leur ambulance à Tal al-Hawa et a confirmé la mort des secouristes Yousef Zeino et Ahmed al-Madhoun, dont la trace avait été perdue pendant leur mission de sauvetage.

L'organisation a expliqué que les forces d'occupation avaient délibérément ciblé l'ambulance dès son arrivée sur place. Le véhicule a été retrouvé à quelques mètres de la voiture de la petite fille, malgré l'obtention d'une coordination préalable pour y accéder.

L'attaque contre Hind et sa famille a secoué le monde entier. Les appels à l'aide pour la retrouver ont continué après la coupure de contact avec les deux secouristes. Le Croissant-Rouge palestinien a documenté ce crime en publiant un enregistrement audio de la petite fille, dans lequel sa voix est entendue, laissant un témoignage poignant de cette exécution brutale.