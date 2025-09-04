Tunisie: « Mystic Lamps » de Hassen Jeljeli, designer lumière à la Paris Design Week - Participation distinguée

Arrêt sur l'unique participation tunisienne en 2025 à la Paris Design Week de l'architecte et designer lumière Hassen Jeljeli. Il exposera à Paris sa collection inédite « Mystic Lamps ».

Son travail inédit risque de sublimer une capitale des lumières automnale. Paris s'apprête à accueillir son événement annuel consacré aux créateurs et aux designers français et internationaux. Après avoir représenté la Tunisie à la «Milan Design Week» et au «Salone Satellite», le jeune créateur continue de porter haut les couleurs de la scène design émergente tunisienne avec sa nouvelle collection «Mystic Lamps». «Mystic Lamps» est une collection née de la rencontre entre le marbre tunisien et l'acier perforé. Un travail où la lumière dialogue avec la matière brute, révélant une poésie minérale inédite. Elle explore la rencontre entre géométrie sacrée, matériaux bruts et transparence, dans un geste à la fois architectural et sensible.

Installé à Tunis, Jeljeli revendique une approche intuitive et engagée, ancrée dans son territoire mais résolument tournée vers l'international. Cette participation à la Paris Design Week confirme la volonté du designer lumière de placer la création tunisienne au coeur des grandes plateformes internationales du design contemporain.

Hassen Jeljeli est né à Tunis en 1991. Il est architecte de formation et designer autodidacte. Après des études à l'École nationale d'architecture et d'Urbanisme de Tunis (Enau), il fonde JK Lighting en 2018, une aventure lumineuse née de l'héritage paternel, qu'il transforme en laboratoire de recherche formelle et matérielle. Entre marbre récupéré, acier perforé et assemblages poétiques, ses créations révèlent un langage sculptural où la lumière devient matière.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Finaliste du IMA Design Prize à Paris en 2024 et double exposant au Salone Satellite de la Milan Design Week (2024 & 2025), il développe une esthétique minimaliste nourrie de récits personnels et de savoir-faire locaux. Il a été récompensé à plusieurs reprises par le Tunisia Design Week (Emergent Talent, Designer of the Year) ainsi que par les «International Lighting Design Competitions» de «Designmilk» (2022, 2023). Son travail a déjà été présenté à la Milan Design Week et à la galerie Musk and Amber à Tunis lors d'une exposition solo événement. L'exposition de «Mystic Lamps» a lieu à la galerie Joseph, rue de Turenne à Paris du 4 au 8 septembre 2025.