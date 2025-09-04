Tunisie: Rentrée scolaire 2025/2026 - Le Conseil régional de sécurité de Tunis renforce les mesures de protection

Dans le cadre des préparatifs visant à assurer le succès de la rentrée scolaire et universitaire 2025/2026, le Conseil régional de sécurité s'est réuni hier, mercredi, au siège du gouvernorat de Tunis. La réunion a rassemblé toutes les parties prenantes du secteur éducatif pour discuter des questions liées à cette nouvelle année.

Priorité à la sécurité et à la lutte contre les incivilités

Au début de la séance, le gouverneur de Tunis, Imed Boukhris, a insisté sur la nécessité de protéger les abords des établissements scolaires et de lutter contre tous les phénomènes qui portent atteinte à la sécurité publique.

Il a appelé à l'organisation de campagnes régionales conjointes pour :

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Lutter contre l'occupation anarchique de l'espace public.

Gérer la présence des chiens errants autour des écoles.

Le gouverneur a également exhorté les établissements scolaires à mettre en place un système d'auto-sécurité, en fournissant des gardiens de jour comme de nuit. Il a aussi demandé une vigilance accrue et un signalement immédiat de tout comportement suspect, à l'intérieur comme à l'extérieur des établissements.

Fluidité du trafic et entretien des infrastructures

Un autre point abordé a été la lutte contre les embouteillages aux heures de pointe autour des établissements scolaires. Le gouverneur a appelé à la généralisation de l'installation de feux de signalisation.

Il a en outre demandé aux délégués de l'Éducation de Tunis 1 et 2 d'inciter les directeurs des écoles primaires, collèges et lycées à entreprendre les travaux de maintenance, de peinture et d'éclairage nécessaires.

Soutien aux plus démunis et transport

Le gouverneur a également appelé les délégués et l'administration régionale des Affaires sociales à apporter leur soutien aux familles vulnérables qui ne peuvent pas fournir les fournitures scolaires à leurs enfants. Enfin, il a sollicité les services du ministère du Transport pour assurer un service de transport scolaire et universitaire régulier et dans les meilleures conditions.