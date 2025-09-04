Tunisie: Tozeur lance la première formation en imagerie médicale à distance

Un premier cycle de formation en imagerie médicale à distance s'est achevé hier, mercredi, au sein de l'hôpital régional de Tozeur. Cette session, d'une durée de trois jours, a réuni des équipes médicales venues des hôpitaux de Ben Guerdane et de Zarzis.

Selon le communiqué du ministère de la Santé publié sur sa page officielle Facebook, cette initiative s'inscrit dans le cadre du projet de l'hôpital numérique, qui vise à généraliser les services de télémédecine et à garantir une meilleure équité dans l'accès aux soins à travers toutes les régions.

Le ministère précise également que d'autres cycles de formation seront organisés prochainement à un rythme soutenu, afin de permettre à un plus grand nombre d'hôpitaux régionaux de bénéficier de ce programme et d'améliorer la prise en charge des patients.