Madagascar: Indice 2025 de liberté économique - Le pays recule

Madagascar figure désormais à la 104e place mondiale sur 193 pays dans l'Indice de liberté économique 2025, publié par The Heritage Foundation, avec un score de 57,0.

Madagascar recule dans le dernier Indice de liberté économique publié par The Heritage Foundation, avec un score de 57,0 qui la place à la 104e position mondiale. Ce classement, en recul de 0,3 point par rapport à l'année précédente, range l'économie malgache dans la catégorie des nations « majoritairement non libres ».

Selon l'influent think tank américain basé à Washington, cette contre-performance reflète des failles structurelles persistantes notamment un cadre institutionnel fragile, un système judiciaire sous-développé et une instabilité politique chronique qui décourage l'investissement. Ces facteurs conjugués alimentent un climat des affaires incertain, loin des standards internationaux en matière de gouvernance économique.

Corruption

Le rapport pointe particulièrement la lourdeur des procédures administratives et l'inefficacité de l'appareil judiciaire, qui favorisent la corruption et érodent la confiance des acteurs économiques. À cela s'ajoutent des lois du travail jugées obsolètes et restrictives, freinant la flexibilité du marché du travail. Enfin, l'interventionnisme de l'État, notamment par le biais des entreprises publiques qui influencent artificiellement les prix, accentue la vulnérabilité du tissu économique.

Sur le plan régional, Madagascar occupe la 11e place sur 47 pays d'Afrique subsaharienne. Si ce classement traduit une relative stabilité, il souligne néanmoins le retard structurel du pays par rapport à des voisins qui ont su améliorer leurs performances grâce à des réformes plus audacieuses.

Liberté financière

« Les politiques de marché libre ne sont pas solidement établies », insiste The Heritage Foundation, rappelant que la liberté économique repose sur 12 piliers allant des droits de propriété à la liberté financière. L'édition 2025 de l'Indice, la 31e depuis sa création, dresse un état des lieux détaillé pour 184 économies à travers des profils nationaux, des comparaisons régionales et des outils interactifs.

L'avertissement est clair, sans réforme institutionnelle profonde et sans stabilisation politique, Madagascar risque de rester enfermé dans la catégorie des économies bridées, à la traîne dans la compétition mondiale. Pour inverser la tendance, le pays devra s'attaquer aux blocages structurels qui minent sa capacité à attirer les investissements et à stimuler la croissance inclusive.