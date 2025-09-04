En mission dans la province de la Tshopo, depuis le lundi 1er septembre 2025, John Banza, Ministre des Infrastructures et Travaux Publics, a effectué, hier mercredi 3 septembre 2025, une important visite du centre de matériel flottant ainsi que de la centrale d'enrobé, deux sites placés sous la responsabilité de l'Office des Routes. Accompagné du Directeur Général de cet établissement, le Professeur Jeanneau Kikangala Ngoy, le Ministre sectoriel a constaté l'état délabré dans lequel se trouve le centre de matériel flottant, ainsi que l'inactivité de la centrale d'enrobée dont la machine, pourtant, fut acquise au début des années 2010 et inutilisée depuis 2011.

La renaissance

A ce jour, le centre de matériel flottant appelé également "Centre des bacs", se trouve dans un état de délabrement en raison de l'absence des moyens de fonctionnement pour sa politique. Une fois réhabilité, note-t-on, ce centre permettra d'assurer une bonne gestion de tous les bacs des provinces de la Tshopo, Haut-Uélé et Bas-Uélé.

Sans coup férir, le Ministre John Banza a promis, en présence du DG Kikangala, la résurrection de l'Office des Routes. S'adressant aux agents et cadres de l'entreprise au centre matériel flottant, il a appelé à un renouveau collectif, déclarant : « Rêvons ensemble pour une renaissance de l'Office des Routes ».

Intervention du DG de l'Office des Routes

Pour sa part, face à la presse, le Professeur Kikangala est revenu sur l'action prise, à savoir celle de soumettre, dans un bref délai, un devis actualisé pour la mise en service de la machine postée dans la centrale d'enrobée.

« Cette machine acquise au début des années 2010 n'est pas encore mis en service en raison du coût à supporter. L'an dernier, à la demande l'autorité, nous avons évalué ce coût à 286.000 dollars américains pour mettre en service cette machine afin de produire des enrobés, non seulement pour l'Office des Routes, mais aussi tous les opérateurs routiers de la région », a souligné le Professeur Jeanneau Kikangala, devant la presse mobilisée dans cette mission.

Saluant la volonté du Ministre Banza dans cette quête, il a rajouté : « Je crois que l'occasion est venue pour nous d'actualiser ce devis existant pour la mise en service urgente de cette machine ».

Rappel de la mission

Pour rappel, c'est depuis le lundi 1er septembre 2025 que le Ministre John Banza séjourne dans la province de la Tshopo. Aux côtés du Directeur Général de l'Office des Routes, le Professeur Jeanneau Kikangala Ngoy, le Ministre a parcouru, le mardi 2 septembre dernier, plus de 38 kilomètres sur la Nationale n°4 (RN4), axe stratégique reliant Kisangani à Beni, via le Haut-Uélé et l'Ituri.

Au coeur de cette mission se trouve un programme ambitieux de réhabilitation et de bitumage de la route Kisangani-Mambasa-Komanda-Beni. Véritable colonne vertébrale de l'économie régionale, cet axe vital permettra non seulement de désenclaver Kisangani, ville historique, mais aussi de fluidifier les échanges commerciaux et l'approvisionnement en denrées alimentaires et en carburant des populations de la Tshopo, de l'Ituri, du Haut-Uélé, du Nord-Kivu ainsi que des centres urbains voisins tels que Bunia, Isiro et Bafwasende.

Pour cette première phase, 258 kilomètres seront réhabilités sur les 748 kilomètres prévus, avec un accent sur la section Kisangani-Bafwametinda (Bafwasende). Actuellement, les interventions se concentrent entre le PK13+800 et le PK36, incluant la construction d'ouvrages d'assainissement, de dalots, de terrassements et de la couche de fondation. Une planche d'essai en grave-bitume a d'ailleurs été réalisée sur 200 mètres, entre le PK24+400 et le PK24+600, confirmant l'avancement tangible des travaux.