Congo-Kinshasa: Loin de l'inclusivité !

En l'absence des composantes majeures du microcosme politico-religieux congolais aux discussions de Johannesburg, il y a lieu d'émettre certaines réserves au regard d'une certaine overdose d'initiatives dans ce conflit de l'Est.

Le refus des prélats catholiques et protestants à cette nouvelle démarche de l'ancien président sud-africain, entame même la crédibilité de ce forum. Les confessions religieuses restent focus sur leur feuille de route. Ils se convainquent que la dynamique interne est plus efficace que ce qui est boutiqué de l'extérieur.

La CENCO et l'ECC qui ont exprimé, à maintes reprises, leur réserve sur l'accord de Washington et celui, en cours, de négociations à Doha, ne peuvent pas accepter d'ouvrir une nouvelle brèche dans le sens de disperser les énergies. C'est donc un coup dur pour la Fondation Thabo Mbeki, parrain de cette démarche qui a manqué de faire une lecture objective des évènements actuels.

Entretemps, l'absence des délégués du pouvoir de Kinshasa a vidé ce forum de son contenu dès lors qu'il n'y a plus inclusivité. Ça devient une rencontre uniquement entre une frange d'opposition. A cela s'ajoute l'absence de la figure emblématique de l'opposition congolaise.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Martin Fayulu et sa plateforme Lamuka ont refusé de répondre à l'invitation de Jobourg reprochant à ce forum son manque de transparence. Ils considèrent que plusieurs éléments fondamentaux demeurent non communiqués. Il s'agit de la liste de participants, des thématiques abordées, de l'agenda des panels ainsi que les dispositions protocolaires.

Le leader de Lamuka invite, au contraire, les organisateurs à appuyer le processus initié à Kinshasa par les autorités religieuses congolaises. Pour ce regroupement politique, seule une solution endogène, pacifique et inclusive peut sortir le pays de ses crises récurrentes.

Tandis que d'autres congolais de l'opposition n'ont pas été éligibles au visa sud-africain pour se rendre à ce forum. Si la délégation de Ensemble pour la République de Moïse Katumbi a pu faire ce déplacement, il n'a pas été les cas pour Marc Kabund, Jean-Claude Kibala et tant d'autres. Moïse Katumbi y a mandaté quatre de ses lieutenants. La délégation de Joseph Kabila est conduite par son ancien directeur de cabinet Néhémie Mwilyanya à la tête de près de 7 personnes à l'instar de l'AFC de Corneille Nangaa.

Il est clair que ces discussions se limitent à réunir que quelques opposants. Il y a lieu de s'interroger sur l'applicabilité des conclusions de cette rencontre dès lors que le Gouvernement n'y a pas été associé. Ça risque de ressembler à un round des discussions pour rien.