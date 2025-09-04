Le Ministre de la Communication et Médias, Porte-parole du Gouvernement, Patrick Muyaya Katembwe, a visité l'exposition Résilience, hier, mercredi 3 septembre 2025, au Centre Wallonie-Bruxelles à Kinshasa. Une initiative de la structure Elykia Arts, en collaboration avec la Délégation Wallonie-Bruxelles en République Démocratique du Congo, qui met en lumière des oeuvres poignantes.

Visiblement satisfait par la démarche artistique de ces jeunes talents du Nord-Kivu, appuyés par certains confrères de Kinshasa, le Ministre a témoigné son attachement aux beaux-arts comme puissant moyen d'expression.

"Nous sommes venus jeter un coup d'oeil à cette exposition particulière qui s'appelle « Résilience ». Ce sont des artistes de Goma qui, à leur manière, veulent contribuer à nos efforts pour mettre fin à cette situation d'agression et son corollaire de misère. J'ai été impressionné de voir cette attention particulière accordée à la femme, car nous savons tous qu'elle est la principale victime de la guerre. Tout ce pan de la résilience est raconté à travers les différentes oeuvres. Je savais que nous avions des talents, mais là, je pense que nous en avons beaucoup plus qu'on ne peut l'imaginer. On ne peut que se réjouir de voir que, de manière spontanée, les artistes se soient organisés pour dire non à la guerre et oui à la résilience à travers leur art. Vivement le retour de l'avenir", a indiqué le Ministre Patrick Muyaya.

Cette exposition met en avant le talent de jeunes artistes plasticiens tels que Chika Léon, Didier Binyungu, Silva Ndabu, Jack Essimbo, Edith Congane et Arnold Chibanguka. Ils ont bénéficié de l'encadrement de maîtres confirmés comme Francis Mapuya, Denis Matemo, et Steve Bandoma, qui ont partagé leur savoir-faire lors de résidences de création inspirantes.

Edith Congane, curatrice de l'exposition, a expliqué la démarche en ces termes : "L'artiste a un rôle majeur à jouer dans la société. Nous avons voulu représenter la femme de l'Est à Kinshasa, non pas de manière atroce, mais pour montrer sa force et sa résilience. C'est un hommage pour que chaque femme sache qu'elle est écoutée et que ses cris ne sont pas vains. Nous, artistes, sommes les porte-voix de celles qui ne peuvent pas parler. La résilience, c'est cette capacité à renaître et à se relever malgré la guerre, car la vie continue".

Faisant écho à ce sentiment, la directrice du Centre Wallonie-Bruxelles, Cécile Djunga, a partagé son expérience : "En novembre 2024, au bord du lac Kivu, j'ai découvert Elikia Arts : un lieu de création, de beauté et de survie. Un centre culturel où l'art devient souffle, cri, pansement. J'ai été saisie par la justesse, l'intensité des oeuvres. Elles ne racontaient pas la guerre comme on la voit de loin. Elles la chuchotaient avec des couleurs, la hurlaient en textures. Elles parlaient des femmes, de leur courage face à l'innommable".

Il convient de rappeler que l'exposition « Résilience », qui a débuté le mercredi 13 août, se poursuivra jusqu'au samedi 27 septembre 2025.