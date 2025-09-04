Congo-Kinshasa: Sénat - Dernier virage avant la rentrée parlementaire !

Le Président du Sénat, Jean-Michel Sama Lukonde, a présidé une réunion du Bureau de la chambre haute du parlement consacrée exclusivement à la préparation de la rentrée parlementaire du 15 septembre 2025.

Selon Madame le Rapporteure du Bureau du Sénat, il était question de passer en revue toutes les questions administratives liées à la bonne tenue de cette rentrée parlementaire à la chambre haute du Parlement.

« Nous venons d'avoir une réunion avec le Bureau en prévision de la rentrée parlementaire du 15 septembre qui pointe à l'horizon. Nous avons fait le tour des exigences qu'il y a pour que cette rentrée soit faite dans les normes. Nous avons évalué les questions administratives pour que nous puissions avoir une rentrée apaisée. Il y a eu plusieurs questions sur la table », a déclaré à la presse Nerfititi Ngudianza, Rapporteure du Sénat.

Les membres du Bureau de la chambre des sages ont également passé au peigne fin les différents arriérés parlementaires qui pourront être exploités dès la rentrée parlementaire de septembre. Signalons par ailleurs que cette session parlementaire de septembre sera essentiellement budgétaire.