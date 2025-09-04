Sénégal: Les sujets portant sur le Gamou s'imposent aux quotidiens

Dakar — Les sujets relatifs au Mawlid, une manifestation religieuse annuelle commémorant l'anniversaire de la naissance du Prophète Mohammed (PSL), résument le menu de la livraison de jeudi de la presse quotidienne.

"Gloire au prophète Muhammad (PSL)", peut-on par exemple lire à la une du quotidien Tribune, qui revient longuement sur le sens cette fête musulmane "non canonique", célébrée le douzième jour de Rabi al-awal, troisième mois du calendrier musulman.

Le Mawlid est célébré "par toutes les communautés musulmanes du monde, aussi bien sunnites que chiites", et "pour la majorité des musulmans, sa célébration est une innovation louable ainsi qu'une opportunité pour méditer sur la vie du prophète et redoubler d'actes charitables sur les pas de l"'exemple vertueux" incarné par Mohammed", écrit Tribune.

Au Sénégal, l'attraction de cette fête "sera sans nul doute Tivaouane, la ville d'El Hadj Malick Sy dit Maodo, mais aussi Kaolack et Médina Baye avec notamment deux figures de proue que sont El Hadj Abdoulaye Niasse et El Hadj Ibrahima Niasse", souligne Sud Quotidien.

Cette publication évoque aussi "l'empreinte de Thierno Seydou Nourou et de Mountaga Tall à Dakar, mais aussi Amary Ndack Seck, considéré comme le 'djihadiste' de Thiénaba".

Si l'on en croit Walfquotidien, la ferveur religieuse s'est déjà emparée de Tivaouane, où des milliers de fidèles sont présents, "comme des chapelets dans les rues", au point que l'on se demande si la cité d'El Hadj Malick Sy "pourrait contenir toute cette foule".

Mais le journal note que "la générosité reste profondément ancrée dans la tradition locale. De nombreux habitants n'hésitent pas à laisser leurs propres maisons au profit des invités".

L'info va plus loin et estime que Tivaouane et Médina Baye, autre cité religieuse de la ville de Kaolack, se transforment en "coeurs battants" du Sénégal le temps du Mawlid, également appelé Gamou, commémoré partout au Sénégal, même si les foyers religieux de la région de Thiès sont les plus courus.

Selon le journal Le Quotidien, cette situation est une "parfaite illustration de l'effectivité" du statut de "capitale confrérique" de la région de Thiès, "qui offre à la face du monde un exemple de stabilité et de coexistence communautaire pacifique au sein de l'écrasante majorité musulmanes".

Il n'est donc pas surprenant de voir les cités religieuses de la région de Thiès que sont Tivaouane, Ndiassane, Thiénaba, Keur Mame El Hadj Ndiéguène et Keur Cheikh Ibra Fall accueillir "plusieurs millions de fidèles musulmans" pour le Mawlid-Al-Naby ou Gamou.

"Des musulmans qui ne sont pas de la même obédience confrérique, mais qui vivent leur islam en paix et en harmonie avec les enseignements du Saint-Coran et de l'essence du message muhammadien", analyse Le Quotidien.

Le journal fait observer que cette "richesse" est "née du modèle confrérique incarné par d'éminents érudits de l'islam, à une époque où 'ne pas être Thiédo et être dans l'islam était si rare qu'il devenait un trait distinctif pertinent', qui ont fini par asseoir, de façon permanente et constructive, le dialogue intra-religieux et inter-religieux".

Vox Populi s'intéresse de plus près à l'organisation du Mawlid à Tivaouane, notamment sur le plan sanitaire, en rapportant que 3000 professionnels de santé, 69 postes médicaux avancés et 7 postes fixes ont été déployés dans la cité d'El Hadj Malick Sy.

Le Soleil signale que le ministre de l'Intérieur, Jean-Baptiste Tine, présent à la cérémonie officielle du Gamou international de Médina Baye, à Kaolack, a sollicité "des prières pour la paix et la cohésion".