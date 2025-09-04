Sénégal: Le nouveau président de la FSF s'engage à améliorer les conditions de la Tanière

Dakar — Le nouveau président de la Fédération sénégalaise de football (FSF), Abdoulaye Fall, a pris l'engagement de travailler à améliorer les conditions de vie et de travail de l'équipe nationale et à maintenir son standing.

"En tout cas, soyez rassurés, on essaiera de tout faire pour que les conditions s'améliorent. Nous serons à votre écoute", a-t-il dit dans une vidéo rendue publique par l'équipe de communication de la FSF.

Abdoulaye Fall avait rendu visite aux Lions à l'hôtel Radisson de Diamniadio, mercredi soir, après avoir assisté, dans la journée, à l'entraînement de l'équipe nationale au terrain annexe du stade Maître Abdoulaye Wade.

Il a pris ses fonctions mardi lors d'une cérémonie de passation de service avec son prédécesseur Maître Augustin Senghor au siège de la FSF.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Selon son nouveau président, la Fédération sénégalaise de football a l'obligation de faire en sorte que l'équipe nationale soit mise dans les meilleures conditions possibles.

Abdoulaye Fall s'est dit rassuré par l'encadrement technique des Lions et a indiqué avoir saisi les responsables du Trésor public sur les possibilités d'anticipation dans le paiement des primes des joueurs.

Le capitaine des Lions, Kalidou Koulibaly, a soutenu que les membres de la FSF et les joueurs ont un objectif commun, à savoir la Coupe d'Afrique des nations (CAN) au Maroc et la qualification à la Coupe du Monde en 2026.

"Tout le monde est motivé. Je n'ai pas besoin de le dire. Tout ce que l'on demande, c'est que l'on travaille main dans la main pour continuer à faire ce qu'on faisait dans le passé et pour s'assurer que le Sénégal soit dans la plus haute marche de l'Afrique dans un premier temps, et sur des hautes marches au niveau mondial ensuite", a déclaré Kalidou Koulibaly.

Le capitaine des Lions assure que ses partenaires sont "motivés et prêts" pour l'atteindre de ces deux objectifs.

Les Lions préparent leurs deux prochaines sorties comptant pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2026.

Ils vont recevoir les Crocodiles du Nil du Soudan, vendredi prochain, au stade Abdoulaye Wade, avant de se rendre à Kinshasa.