Sénégal: Médina Baye - Jean-Baptiste Tine réaffirme la volonté de l'Etat de soutenir les foyers religieux

Kaolack — Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Jean-Baptiste Tine, a réaffirmé mercredi à Médina Baye (Kaolack, centre) la volonté de l'Etat du Sénégal de soutenir les foyers religieux du pays, tout en "évitant toute politisation de la religion".

"Nous avons aucune volonté de politiser la religion ou les foyers religieux. Au contraire, nous avons le devoir de les soutenir. Les guides religieux doivent être davantage soutenus pour le rôle extrêmement important qu'ils jouent et la noblesse de leurs missions", a-t-il notamment dit.

M. Tine a fait cette déclaration à l'occasion de la cérémonie officielle du Gamou international de Médina Baye. Des fils de Cheikh Ibrahima Niass comme Cheikh Mouhamadou Macky Ibrahima Niass, ainsi que le porte-parole du Khalife de la Faydatou Tidjania, Cheikh Mouhamadoul Mahy Alioune Cissé. D'autres délégations venues de plusieurs pays ont pris part à cette cérémonie officielle du Mawlid international de Médina Baye.

Par ailleurs, Jean-Baptiste Tine, qui a transmis aux autorités religieuses de Médina Baye "les salutations les plus cordiales" du chef de l'Etat, Bassirou Diomaye Faye, a assuré que le gouvernement du Sénégal est en train de prendre toutes les dispositions pour lutter contre les inondations.

"Je compatis à la douleur qui frappe les populations impactées par les inondations. Mais, je peux vous rassurer que le gouvernement est en train de prendre toutes mesures nécessaires pour régler définitivement les problèmes d'inondation", a-t-il rassuré.

Estimant que la dimension internationale de Cheikh Ibrahima Niass n'est plus à démontrer, M. Tine a sollicité des prières pour le président de la République et son gouvernement afin qu'ils réussissent leurs missions à la tête du pays et de pouvoir répondre aux préoccupations des citoyens.

"Nous sollicitons également des prières pour la paix, la stabilité, la cohésion sociale et le développement de notre pays", a-t-il dit.

De son côté, le porte-parole du khalife de la Faydatou Tidjania Cheikh Mouhamadoul Mahy Alioune Cissé a rappelé l'engagement de Cheikh Al Islam El Hadji Ibrahima Niass pour un monde de paix et pour une unité des peuples.

"Nous sommes rassurés par votre volonté de travailler pour le développement du Sénégal. Nous prions pour la réussite de la mission que le peuple sénégalais vous a confiée", a lancé le porte-parole du khalife Cheikh Mouhamadoul Mahy Ibrahima Niass.