Sénégal: Gamou de Médina Baye - Kaolack ne risque pas de rupture de stock en denrées alimentaires

Kaolack — Les différents marchés de Kaolack (centre) se trouvent bien approvisionnés en denrées alimentaires, dans un contexte rendu particulier par le Mawlid commémorant l'anniversaire de la naissance du Prophète Mohamed (PSL), a constaté un reporter de l'APS.

Dans la capitale du Saloum qui abrite le Gamou international de Médina Baye, les commerçants confirment la disponibilité des denrées de grande consommation. Ils assurent qu'il n'y aura pas de rupture de stock durant cet évènement prévu ce jeudi.

Comme chaque année, la ville de Kaolack accueille des milliers de fidèles venus de partout pour célébrer cet évènement.

Cette forte affluence dans les différents foyers religieux fait du Gamou une période de grande consommation en denrées alimentaires.

Au marché central de Kaolack, en ce début de journée, le soleil filtre à travers les gros nuages gris qui tapissent le ciel.

A la rue de la Gare communément appelée "Xaay Ga", l'ambiance est à son paroxysme. Chants, danses, battement de mains... les marchands ne lésinent sur aucun moyen pour attirer les clients.

Derrière ces marchands, se dressent quelques magasins spécialisés dans la distribution de produits alimentaires. Dame Diouf gère l'un de ces magasins.

Visiblement occupé par son travail, il tente de placer quelques mots.

D'une voix limpide, il affirme que le marché est bien approvisionné en denrées alimentaires. Que ce soit l'oignon, le riz, l'huile, le sucre et autres produits, toutes ces denrées de grande consommation sont disponibles en quantité suffisante dans sa boutique, selon lui. Il assure qu'il n'y a pas de hausse sur les prix.

Adja Sène, une cliente venue faire ses emplettes, se réjouit de la stabilité des prix. "Je craignais une spéculation en cette veille de Gamou, mais heureusement les produits sont disponibles et les prix sont stables", confie la mère de famille.

Alla Touré est un autre commerçant installé sur la rue de la Gare. Embouchant la même trompette que son voisin Dame, il soutient que le marché ne risque pas de connaitre de pénurie en denrées alimentaires d'ici le Gamou.

En dehors du marché central, le marché Médina Baye est un autre lieu d'approvisionnement en produits alimentaires à Kaolack.

Niché dans la cité religieuse, ce marché ne désemplit pas. Avec une animation moins folklorique qu'au marché central, l'ambiance demeure, néanmoins, intense.

En face du centre commercial Mame Astou Diankha, Thierno Sow, gérant d'une boutique, s'active dans la rédaction d'une facture pour une de ses clientes.

Il soutient que ses stocks en denrées alimentaires sont suffisants, ajoutant avoir reçu les garanties de son fournisseur concernant la disponibilité des produits.

Sa cliente, Ramatoulaye Bitèye, n'a pas voulu attendre les dernières minutes pour venir s'approvisionner. Selon elle, le plus important est le ravitaillement correct du marché, car cela empêche le surenchérissement.

Dans le même alignement que la boutique de Thierno, en allant vers le quartier Dialègne, un charretier fait descendre des bonbonnes de gaz butane devant un commerce, sous le regard attentif d'un homme en tee-shirt gris, Issa Ngom, le tenancier du magasin.

Tout comme ses collègues, Issa confirme la disponibilité des denrées de grande consommation pour le Gamou. Cependant, il alerte sur une augmentation du prix du sac de pomme de terre auprès des grossistes.

Joint par téléphone, Omar Thiam, le président de la section de Kaolack de l'Association des commerçants et industriels du Sénégal (ACIS), affirme que les denrées alimentaires sont effectivement disponibles pour les besoins du Gamou sur toute l'étendue de la région de Kaolack.

Il note, par ailleurs, "quelques problèmes mineurs" relatifs à l'écoulement de la pomme de terre sur le marché.

El Hadji Abdou Badio de l'Association des consommateurs du Sénégal (ASCOSEN) a tenu à saluer cette stabilité notée sur le marché et exhorte l'Etat à veiller de près contre toutes velléités de hausse des prix de la part de certains commerçants.